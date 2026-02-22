Estados Unidos gana la medalla de oro en hockey después de más de 4 décadas en los Juegos Olímpicos de Invierno

Estados Unidos gana el oro en el hockey de los Olímpicos de Invierno.

No fue necesario ningún milagro. Estados Unidos está en la cima del mundo del hockey por primera vez en casi medio siglo de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Jack Hughes anotó en el minuto 1:41 del tiempo extra y Estados Unidos derrotó de 2-1 a Canadá en la final por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Este fue el tercer título olímpico masculino del país y el primero desde el “Milagro sobre hielo” de 1980.

A diferencia de aquel grupo improvisado de universitarios que logró una de las mayores sorpresas en la historia del deporte hace 46 años al vencer a la muy favorita Unión Soviética, los estadounidenses en Milán fueron una máquina que, apoyada en el portero Connor Hellebuyck y en una plantilla repleta de jugadores de la NHL, terminó el torneo invicto.

Exactly 46 years later... Team USA's first men's ice hockey GOLD since the miracle on ice.

Hellebuyck fue, por mucho, el mejor jugador sobre el hielo: detuvo 41 de los 42 tiros que enfrentó mientras Canadá inclinaba la pista hacia su arco. Realizó la atajada del torneo al alcanzar con el palo el disco en un disparo de Devon Toews en el tercer periodo y, minutos después, le negó a Macklin Celebrini un mano a mano, que anteriormente logró frente a Connor McDavid.

Era apropiado que tuvieran que pasar por Canadá, su vecino del norte que los venció en el 4 Nations Face-Off hace un año y que desde hace bastante tiempo era el rey del deporte, ganando todas las competencias internacionales de los últimos 16 años en las que participaron los mejores jugadores del mundo.

McDavid, considerado ampliamente el mejor jugador del mundo y quien llevó la “C” en ausencia de Crosby, sufrió otra derrota devastadora a las puertas de un título. Él y los Edmonton Oilers han perdido ante Matthew Tkachuk y los Florida Panthers en la final de la Stanley Cup en cada uno de los últimos dos años.