Previo al México vs Islandia se guarda un minuto de silencio por los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional

Antes de que rodará el balón en la cancha del Estadio La Corregidora, el sonido local le pidió a la afición que se dio cita en el recinto que guardará un minuto de silencio, esto en memoria de los elementos del Ejército Nacional y de la Guardia Nacional que perdieron la vida sirviendo con honor a nuestro país el fin de semana pasado.

Esto se hizo, por los militares que tuvieron que participar en los operativos de seguridad que se llevaron a cabo en Tepalpa, Jalisco, para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues en una de las mañaneras previas a lo ocurrido, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó sobre las bajas que tuvo el Ejército Mexicano.