Ailín Pérez sale con la bandera de México y Argentina y hace un gesto que provoca a su rival (VIDEO)

El talento latino no falta en UFC México 2026 y sin duda los reflectores en el pesaje oficial se los robó la peleadora argentina Ailín Pérez, quien salió con la bandera albiceleste y tricolor, demostrando su amor por México. Además que realizó un movimiento que provocó el enojo de Macy Chiasson.

Ailín “La Fiona” Pérez salió al pesaje con el carisma que la identifica. Sonriente, a pesar del corte del peso, la peleadora sudamericana subió confiada de sí misma a la báscula, a la cual venció sin problema al dar 136 libras. Su rival detuvo la romana en 135 libras.

▶️#VIDEO | La argentina más mexicana🔥



Ailín Pérez sale con la bandera de Argentina y con México en la frente 🇦🇷🤝🇲🇽



La peleadora provocó a su rival y por poco se descontrola todo



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/pa5zVfyOUV — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 27, 2026

Después fue el turno del cara a cara final antes de la contienda. Primero subió al estrado Macy Chiasson y después Ailín Pérez, quien apareció con la bandera de México en la frente y la de Argentina en el brazo.

Cuando las peleadoras quedaron frente a frente intercambiaron unas palabras, pero lo que de verdad hizo enojar a la estadounidense fue cuando Pérez twerkeó, en ese momento Macy Chiasson intentó lanzarse por la argentina, pero la detuvieron.

La artemarcialista argentina vive su mejor momento en el deporte, con la oportunidad de pelear por el título en un par de combates más. Pero antes debe despachar a Macy Chiasson en UFC México.

Dos de las Top 10 del peso gallo frente a frente 😤



Ailín Perez vs Macy Chiasson#UFCMexico | Sáb 28 de febrero | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/jNXlVwmpIb — UFC Español (@UFCEspanol) February 27, 2026

Dos peleas de mujeres en UFC México 2026

Ailín Pérez vs Macy Chiasson es una de las dos peleas que hay de mujeres en UFC México. Este combate de peso gallo será clave para el futuro de la división, en donde la campeona, aunque lesionada, es Kayla Harrison.

El otro combate femenil tiene a una mexicana; la debutante de 21 años de edad Regina Tarin, quien a días de su primera pelea en la UFC sostuvo una charla exclusiva con La Razón, en donde comentó que su sueño era formar parte de la empresa.

“La meta sigue siendo llegar a UFC a corto, mediano y largo plazo. Eso no va a cambiar porque es mi meta. Pero estar en WWE es algo gigante. No me cierro a nada, no me quiero arrepentir de nada. Es una opción, pero no dejarías las MMA”, dijo.

