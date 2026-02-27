¡LAMENTABLE! Leyenda del Barcelona CANCELA su evento en Guadalajara por temas de seguridad

Los operativos de seguridad que se llevaron a cabo en nuestro país el fin de semana pasado generaron una ola de violencia por la captura de Nemesio Oceguera Cervantes, así que varios eventos deportivos se cancelaron en la ciudad de Guadalajara, como la firma de autógrafos de una leyenda del Barcelona.

La empresa “Legado del Deporte” informó que el evento de Xavi Hernández con sus aficionados mexicanos quedó cancelado por “la situación que actualmente vive el país”, así que las personas que adquirieron un boleto recibirán el reembolso completo.

“Por medio del presente, informamos que, debido a la situación que actualmente vive el país, la firma de autógrafos de Xavi Hernández, programada para el 1 de marzo en Guadalajara, ha sido cancelada. Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar y agradecemos su comprensión, ya que la prioridad es la seguridad y bienestar de todos”, se puede leer en el comunicado.

Copa del Mundo de Clavados también fue cancelada por la seguridad

Después de la detención de “El Mencho”, varios partidos de la Liga MX, Liga MX Femenil, Expansión MX y la Liga Mexicana de Softbol reprogramaron algunos partidos, siendo el Clásico Nacional entre América y Chivas el más perjudicado.

Además, días después la World Aquatics anunció que la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, Jalisco, quedaba cancelada por temas de seguridad de los atletas, competencia que se tenía presupuestada para llevarse a cabo del 5 al 8 de marzo del 2026.

Sin embargo, el titular de la Conade, Rommel Pacheco, anunció en sus redes sociales que están negociando y haciendo lo posible para que la Copa del Mundo de Clavados se lleve a cabo en México, siendo la CDMX una de las opciones para recibir el torneo.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



The safety and security of all… pic.twitter.com/8yIDKA5T9D — World Aquatics (@WorldAquatics) February 26, 2026

El Estadio AKRON recibirá un partido de leyendas entre Barcelona y Real Madrid

El Estadio AKRON es uno de los tres recintos elegidos por la FIFA para albergar partidos de la Copa del Mundo y esta sede también tendrá actividad antes del torneo, como el partido de leyendas del Barcelona contra el Real Madrid, el cual sigue en pie a pesar de los temas de seguridad en la ciudad de Guadalajara.

“Quiero informarles que estamos preparados para recibir el sábado el trofeo como parte del Trophy Tour y que el 3 de marzo por la noche se disputará el partido de la Copa de Leyendas. Hemos trabajado de manera coordinada con los organizadores para garantizar que todo se desarrolle según lo previsto”, confirmó Olimpia Cabral, directora comercial de Chivas y Host City Manager Guadalajara 2026.

Además, la casa de las Chivas será sede de tres partidos del Repechaje Intercontinental, en donde se conocerá una de las dos selecciones que participarán en el Mundial 2026.

DCO