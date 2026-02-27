Shuai Zhang vuelve a sorprender y se mete a las semifinales del Mérida Open 500

Shuai Zhang salió con el puño en alto del duelo entre calificadoras contra Victoria Jiménez Kasintseva. La asiática firmó su pase a las semifinales del Mérida WTA 500 venciendo en sets corridos (6-1 y 6-3).

Son las primeras semifinales de la temporada para Zhang y es la única jugadora de su país en alcanzar esta ronda en el Mérida WTA 500. Zhang dio la campanada en su partido previo al eliminar a Emma Navarro, campeona defensora, y ahora busca emular la hazaña de la colombiana Emiliana Arango, quien el año pasado accedió a la final desde la ronda de calificación.

La china comenzó con la presión a Victoria desde el arranque, con un tenis más agresivo, constantes subidas a la red que le permitían definir el punto con mayor facilidad.

“No conocía mucho su juego, pero sé que juega muy bien, es muy sólida y tiene mucho top spin. Siendo zurda, sabía que debía tener paciencia, lo que es desafiante para mi cuerpo, porque ya no soy tan joven, por lo que estoy muy orgullosa de mí misma”, dijo Zhang, de 37 años de edad.

Shuai Zhang vuelve a sorprender. ı Foto: Mérida WTA 500

Shuai Zhang llegaba cansada, pero con ganas

Zhang llegaba con 2:30 horas en cancha, mientras que Victoria sumaba 5:50 en sus dos partidos previos. Shuai logró quiebres en los dos primeros turnos al servicio de Jiménez Kasintseva, quien en el cuarto game recuperó uno de ellos. Pero fue el único que se apuntó en el set.

La asiática levantó un break point en el sexto juego para ponerse 5-1, y en su primer set point concretó sin problemas. Victoria intentaba contrarrestar el juego de Zhang con tiros a la línea de base, pero sin lograr colocarlos donde quería.

Al comienzo del segundo parcial, la china logró sostener su saque luego de salvar cuatro break points. Y obtuvo su primer quiebre al juego siguiente, aunque Victoria se recuperó en el juego 3.

En los siguientes cinco games, ninguna fue capaz de sostener el saque. Cuando parecía que Jiménez Kasintseva podía tener alguna oportunidad, Zhang le respondía recuperando sus rompimientos. Con ventaja de 5-3, Shuai sacó por el partido, sellando el pase en su cuarto match point.

Shuai Zhang no es ninguna novata en el Mérida WTA

Shuai tiene tres títulos en su haber, el más reciente en 2022, cuando se coronó en Lyon. Antes ganó en Guangzhou en 2017 y 2013. La ocasión más reciente en que llegó a unas semifinales fue en octubre pasado, en el WTA 250 de Guangzhou.

Zhang tuvo 21 tiros ganadores y cometió 24 errores no forzados. Victoria apenas logró siete ganadores y 29 errores no forzados. En la siguiente ronda se medirá con Magdalena Frech. El récord de partidos entre ambas la favorece, con 2-1.

“Espero que tengamos un gran partido; sin importar el resultado, estoy muy feliz de cómo he jugado esta semana en Mérida”, finalizó.