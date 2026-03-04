Rechazan versiones de ‘cancelaciones’ en hospedaje en CDMX por Mundial

Los rumores sobre “cancelaciones” de reservaciones hoteleras por parte de la FIFA de cara al Mundial 2026 en la Ciudad de México, no son ciertos.

Fuentes cercanas a la organización y la logística del Mundial en la parte de México señalaron que como parte de la planificación del torneo, FIFA estableció acuerdos con hoteles en todas las ciudades sede para reservar habitaciones y asegurar tarifas estables con al menos dos años de anticipación, lo que permite planificar la logística y el presupuesto del evento.

“Se trata de una práctica estándar y frecuentemente utilizada en las reservaciones de hoteles. Estas reservas incluyen tanto a los grupos principales de FIFA —equipos, cuerpos técnicos, árbitros y personal operativo— como a grupos extendidos vinculados al torneo, como medios de comunicación y otros.

“Un ejemplo de lo anterior son las habitaciones reservadas para medios de comunicación. Aunque el proceso de acreditación de prensa aún no ha concluido, los acuerdos con los hoteles establecen plazos para confirmar o liberar las habitaciones”, señalaron las fuentes.

Secretaría de Turismo de CDMX desmiente ‘cancelaciones’

Tras darse a conocer la información anterior, la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, publicó en su cuenta de X un comunicado en el que rechaza estas versiones y aclara que la información dada a conocer “no reflejan la realidad del proceso de planeación ni el comportamiento del mercado turístico internacional”.

“Ante información divulgada recientemente por un miembro de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y publicada en el diario La Jornada, sobre supuestas cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México aclara que dichas versiones no reflejan la realidad del proceso de planeación ni el comportamiento del mercado turístico internacional.

“La Ciudad de México mantiene una coordinación permanente y absolutamente alineada con FIFA México, HostCity, el Estadio Banorte, con el sector hotelero y con las autoridades federales y locales para garantizar la correcta operación del hospedaje durante el torneo”.

