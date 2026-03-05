Leagues Cup 2026: ¿Cuántos y cuáles son los partidos que se jugarán en México?

La Leagues Cup 2026 será la primera edición del torneo entre clubes de la Liga MX y de la MLS en donde le toquen partidos a México, pero de los 54 que son de primera ronda solamente 4 serán en canchas de equipos aztecas.
En las tres ediciones anteriores todos los partidos fueron en estadios de Estados Unidos, pero ahora la organización le dio a México cuatro duelos, que representan el 7% por ciento de los compromisos.
Las ciudades elegidas para albergar cotejos son Ciudad de México, Toluca y Monterrey. Los equipos que serán locales son las Águilas del América, los Diablos Rojos y Rayados.
El primero duelo es el Toluca vs Seattle Sounders el 5 de agosto, después el Tigres vs Vancouver FC el 11 de agosto, el Toluca vs Dallas el 12 de agosto y finalmente el América vs San Diego FC con día por confirmar.
