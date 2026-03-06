Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Atlas vs Chivas, Clásico Tapatío de la Jornada 10 del Clausura 2026

El Estadio Jalisco es el escenario en donde Atlas y Chivas escribirán una nueva página en la historia del Clásico Tapatío, que forma parte de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Los Zorros y el Rebaño llegan con diferencia de tan solo dos puntos y con un presente similar, pues ambos tienen dos derrotas en sus últimos cinco juegos, con lo que se espera un juego muy apretado en la Perla de Occidente.

¿Dónde ver el Atlas vs Chivas, Jornada 10 del Clausura 2026?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 7 de marzo a las 19:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN, VIX y canal de YouTube de Miguel Layún.

Día: 7 de marzo

Hora: 19:05 horas

Señal: Canal 5, TUDN, VIX y canal de YouTube de Miguel Layún

Chivas en el Jalisco juega como en casa

Las Chivas, antes de mudarse al Estadio AKRON, jugaban de local en el monumental Estadio Jalisco, que aunque no es su casa, los resultados ante Atlas en este inmueble los han acompañado.

De los últimos 9 partidos en el Jalisco, Chivas ganó 4, empató 4 y solamente perdió en 1 ocasión. La victoria de los Zorros fue en la ida de los cuartos de final del Clausura 2023, pero terminaron eliminados en aquella serie de Liguilla al caer en el Estadio AKRON.

Además, cuando el Club Deportivo Guadalajara anotó gol nunca perdió el encuentro. Si se toma en cuenta el registro histórico el Rebaño Sagrado tiene 14 triunfos, 15 empates y 6 derrotas cuando juega en el Jalisco como visitante administrativo.

Con este panorama la victoria de las Chivas parece estar dentro del presupuesto y vaya que el cuadro rojiblanco la necesita, pues vienen de dos derrotas seguidas en el campeonato.

El equipo comandado por el argentino Gabriel Milito perdió el invicto hace dos duelos ante el Cruz Azul de Nicolás Larcamón y después hilaron su segundo descalabro consecutivo ante los Diablos Rojos del Toluca, bicampeones de la Liga MX al mando de Antonio Turco Mohamed.

