Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Clásico Regio Tigres vs Monterrey; Jornada 10 del Clausura 2026

La Jornada 10 del Clausura 2026 continúa con un duelo clave entre los Tigres y el Monterrey, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los Universitarios vienen de perder y los Rayados de golear al Querétaro en su casa.

A pesar de que uno de los dos equipos perdió su partido pasado, para la afición eso no es excusa en caso de perder el encuentro más importante de la temporada para estas dos instituciones, pues se trata de enfrentar al rival de la ciudad.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por los tres puntos que hay en disputa en el cotejo, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs Monterrey

El partido entre los Tigres y el Monterrey se jugará este sábado, 7 de marzo del 2026, en el Estadio Universitario, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7. También estará disponible en Fox y Fox One.

Fecha: sábado 7 de marzo del 2026

Hora: 21:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7, Fox y Fox One

Posibles alineaciones del Tigres vs Monterrey

TIGRES: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Romulo Zwarg, Jesús Angulo, Vladimir Loroña, Juan Pablo Vigón, César Araujo, Ángel Correa, Juan Brunetta, Marcelo Flores y Rodrigo Aguirre.

MONTERREY: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Cristian Reyes, Óliver Torres, Iker Fimbres, Luca Orellano y Uros Durdevic.

El Universitario recibe una edición más del Clásico Regio

El equipo dirigido por Guido Pizarro viene de caer derrotado a manos del Puebla a mitad de semana, mientras que el conjunto regiomontano goleó al Querétaro 4-0 en el Gigante de Acero y buscan sumar su segunda victoria consecutiva en el Clásico Regio de este fin de semana.

Este partido también representa la oportunidad para ambas escuadras de sumar una victoria más a su récord en encuentros directos con su acérrimo rival, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Clausura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 10 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

