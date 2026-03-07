Así llegaron César Arturo Ramos y los árbitros a México tras estar atrapados en Qatar

César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín regresaron a México este sábado 7 de marzo luego de estar varios días atrapados en Medio Oriente, debido a que se cerró el espacio área en el Golfo Pérsico por la guerra que hay en esa región. Los constantes bombardeos, ataques con drones y en general la crisis geopolítica no les permitió volver antes el país.

Los árbitros mexicanos no podían regresar de Qatar, lo que provocó que vivieran días de angustia y preocupación en el medio del futbol mexicano. La Comisión de Árbitros de la Liga MX informó que sus elementos volvieron al país gracias a la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¡Bienvenidos a Casa! 🇲🇽



César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín ya están en nuestro país.



Gracias a la @SRE y al cónsul honorario de Catar por las gestiones y todas las atenciones, para que nuestros compañeros regresaran con bien. pic.twitter.com/M6kskbVGKl — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) March 7, 2026

Ramos, Bisguerra y Morín ya se encuentran en México y lo anunciaron con un mensaje en redes sociales, en donde destacaron que los árbitros retornaron sanos y salvos.

“Bienvenidos a casa. César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín ya están en nuestro país. Gracias a la SRE y al cónsul honorario de Qatar por las gestiones y todas las atenciones, para que nuestros compañeros regresaran con bien”, dice la Comisión de Árbitros en un comunicado.

De acuerdo con el exárbitro Francisco Chacón, el cuerpo de silbantes mexicanos tuvo un viaje de más de 30 horas, en donde pasaron por Riad y Estambul, para terminar en la Ciudad de México.

“Después de 35 horas camino saliendo de Daha y pasando por Riad y Estambul hasta llegar a CDMX, César Ramos, Alberto Morón y Marco Bisguerra, ya están de regreso en México, 6 días de incertidumbre pasaron estos tres árbitros Mexicanos en el Medio Oriente a la mitad de la guerra, que bueno que ya están de regreso”, dijo.

“No van a ser recibidos ni por aficionados, ni por medios de comunicación, solo estarán sus familias que son siempre el respaldo de los que nos dedicamos a esta bonita profesión, estoy seguro que en estos días han valorado lo que muchas veces damos por hecho, me alegra que estén de vuelta”, agregó.

