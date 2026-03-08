Dónde ver el partido entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 EN VIVO y GRATIS

México enfrenta a Estados Unidos en su tercer juego en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Estados Unidos es el tercer rival de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, en partido que se llevará a cabo este lunes 9 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas, en la que luce como la primera gran prueba de la novena tricolor en el certamen.

La Selección Mexicana se presenta al duelo de este lunes con la moral por todo lo alto después de sus aplastantes victorias sobre los representativos de Gran Bretaña y Brasil.

Estados Unidos también salió victorioso en sus primeros dos compromisos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, tras pasar por encima de Brasil (15-5) y Gran Bretaña (9-1). Tanto México como Estados Unidos buscan un triunfo que los clasifique a los cuartos de final del torneo.

¿En qué canal pasan EN VIVO el México vs EU del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026 entre México y Estados Unidos se jugará este lunes 9 de marzo, en el Daikin Park de Houston, Texas, Estados Unidos. El juego comienza a las 18:00 horas del Centro de México y podrá verse en vivo por las señales de Canal 9, ESPN, Vix y Disney+.

Fecha : Lunes 9 de marzo

Hora : 18:00

Estadio : Daikin Park

Transmisión: Canal 9, ESPN, Disney+ y Vix

Cuando la novena mexicana se enciende… no hay quien la pare💃🔥⚾️#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/p6Vhcf3v07 — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 9, 2026

México, con saldo positivo ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana tiene récord favorable ante Estados Unidos tras cuatro antecedentes entre ambos en el Clásico Mundial de Beisbol.

El vecino del norte se impuso 2-0 a México en la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2006. En la segunda ronda de esa misma edición llegó la revancha de la novena tricolor, con una victoria de 2-1.

El segundo triunfo de México sobre Estados Unidos en un Clásico Mundial de Beisbol ocurrió en la fase de grupos de la edición del 2013, por pizarra de 5-2.

La tercera y más reciente victoria del conjunto tricolor sobre la potencia llegó en la ronda grupal del 2023, esta vez por un categórico marcador de 11-5.

EVG