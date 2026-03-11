América confirma el peor escenario para Luis Malgón y el portero se despide oficialmente de la Copa del Mundo 2026

Luis Ángel Malagón se ha perdido los torneos más importantes con la Selección Mexicana a causa de lesiones.

Este miércoles el América hizo oficial el peor escenario posible para Luis Ángel Malagón, pues en redes sociales confirmaron que el portero sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, con lo que se queda sin oportunidad de ir a la Copa del Mundo 2026.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles.



Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.

Aunque las Águilas no se animaron a dar el tiempo de recuperación y dicen que depende de su evolución, lo que sí dijeron es que su portero deberá ser operado y con ello el pronóstico para que regrese a las canchas es de por lo menos seis meses.

De esta manera Luis Ángel Malagón, portero de 29 años de edad, se perderá la experiencia de vivir su primer Mundial con la Selección Mexicana, que ya está calificada al certamen entrante al ser uno de los países anfitriones.

Pese a que dejó de ser el titular en el Tricolor por un evidente y grave bajón de nivel, Malagón estaba siempre como el arquero suplente de Raúl Rangel, quien a meses de la Copa del Mundo se coloca como el estelar de Javier Aguirre.

Así fue la lesión de Malagón que lo dejó sin la Copa del Mundo

Luis Ángel Malagón sufrió una escalofriante lesión en el duelo ante el Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup y al finalizar el juego ya se sabía que el portero del América se perderá la Copa del Mundo 2026, pues se rompió el tendón de Aquiles.

Corría el minuto 37 cuando Malagón sufrió su lesión. El arquero de las Águilas intentó despejar un balón cuando falseó en el paso y cayó al piso. Inmediatamente se tomó el tobillo izquierdo e hizo un gesto de dolor.

Sus compañeros corrieron para ver su estado de salud y las asistencias médicas ingresaron a la cancha para auxiliarlo. El jugador de Coapa salió en camilla y con el rostro cubierto para no ver su expresión.

La baja del jugador nacido en Michoacán no solo afecta a la Selección Mexicana, pues André Jardine deberá reemplazar a su arquero titular. En lugar de Malagón entró Rodolfo Cota, quien no tuvo mayor problemas para el América, que ganó 1-0 al Philadelphia Union en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

