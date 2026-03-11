Clásico Mundial de Beisbol 2026: Así se juegan los cuartos de final del torneo

Fernando Tatis, de República Dominicana, celebra en el juego ante Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Terminó la ronda de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026 y con ello se confirmaron los cruces para los cuartos de final, en donde habrán choques electrizantes, aunque ya sin la presencia de la Selección Mexicana.

La novena tricolor perdió en el último juego de la primera fase y consumó un fracaso enorme, pues se le tenía grandes expectativas, ya que en la edición pasada llegaron a semifinales e incluso parecía que alcanzarían la gran final. Al final cayeron ante Japón, pero dieron una gran actuación.

Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr., and Fernando Tatis Jr. all homer as Team Dominican Republic secures the top seed in Pool D! 🇩🇴 pic.twitter.com/rIw4CCBYrE — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Con México eliminado, los que avanzaron en el Grupo B son Estados Unidos e Italia, que tiene una paternidad sobre los aztecas en el Clásico Mundial, pues en 2013, 217 y 2026 los sacaron del certamen.

Así se juegan los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol

Corea vs República Dominicana

Estados Unidos vs Canadá

Puerto Rico vs Italia

Venezuela vs Japón

TEAM DOMINICAN REPUBLIC HANGS ON TO WIN POOL D! pic.twitter.com/C8JWf4QudY — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Canadá avanza por primera vez a cuartos de final del Clásico Mundial

Canadá superó la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez al vencer 7-2 a Cuba en un juego de ganar o despedirse del torneo en San Juan, gracias a un jonrón de Abraham Toro y a un sencillo de dos carreras de Otto López.

Los hermanos Bo y Josh Naylor impulsaron carreras, Owen Caissie produjo dos y el relevista James Paxton ponchó a seis en 2 entradas y dos tercios sin permitir carreras por Canadá (3-1), que eliminó a Cuba (2-2) y ganó el Grupo A por encima del anfitrión Puerto Rico (3-1). Los cubanos quedaron fuera en la primera ronda por primera vez.

Canadá y Puerto Rico jugarán los cuartos de final en Houston este fin de semana.

Cuba terminó con tres errores. El jardinero izquierdo Ariel Martínez dejó caer un elevado atrapable de Toro que se convirtió en un doble que abrió la séptima entrada.

Los canadienses dejaron el juego casi definido con una sexta entrada de tres carreras que incluyó un elevado corto que se cayó, un foul elevado que también terminó en el terreno, un tiro descontrolado en un intento de sorprender a un corredor y una interferencia del receptor marcada a Andrys Pérez, cuyo pasbol derivó en la primera carrera de Canadá.

