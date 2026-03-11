México vs Italia: ¿Qué necesita la Selección Mexicana para avanzar en el Clásico Mundial 2026?

La Selección Mexicana de Beisbol enfrenta a Italia en el último juego de la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026 y si el conjunto Tricolor quiere avanzar solo hay un escenario; ganar sí o sí a los europeos.

La novena mexicana comprometió mucho su pase a los cuartos de final del torneo luego de perder ante Estados Unidos y que Italia venciera en su duelo pasado (curiosamente ante los estadounidenses). Este escenario dejó a los pupilos de Benjamín Gil contra las cuerdas.

Si México quiere jugar los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol debe ganarle a Italia, incluso podría terminar como líder del Grupo B con récord de 3-1, y el eliminado sería Estados Unidos o Italia, quienes terminarían con el mismo número de victorias y derrotas.

El criterio de desempate en el Clásico Mundial, de acuerdo a lo informado por las Grandes Ligas, es el siguiente: “Los equipos empatados se clasificarían según las carreras permitidas divididas por los outs defensivos registrados en los partidos entre los tres equipos empatados”.

Como México ha recibido menos carreras que Italia (5 contra 6) le basta con ganar para avanzar de ronda. Si el equipo de Benjamín Gil gana por cinco carreras o más, sería Estados Unidos el otro equipo que avance. Pero si gana por cuatro carreras o menos sería Italia el que acceda a cuartos de final.

