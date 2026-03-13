¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS en México a Checo Pérez en el Gran Premio de China de la F1 carrera y sprint?

Checo Pérez corre su segunda carrera con Cadillac en la F1 en el GP de China

Sigue la actividad en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 con la segunda parada del calendario, que es el Gran Premio de China, en donde Checo Pérez se presenta de nueva cuenta con Cadillac, que está debutando en la máxima categoría.

China es un lugar de buenos recuerdos para el mexicano, ya que la última vez que se subió a un podio fue en este GP, en abril de 2024, mientras manejaba para Red Bull Racing. Regresa al Circuito Internacional de Shanghái luego de terminar en el lugar 16 del GP de Australia, la carrera inicial de la campaña.

The grid is set for the Sprint.



Due to a fuel system issue found during practice, SP11 was unable to run as the problem couldn't be fixed in time.



VB77 took part in SQ1 but did not progress to the next round. pic.twitter.com/Y3HWAfsBzl — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 13, 2026

Horarios para ver a Checo Pérez en el Gran Premio de China de F1

Viernes 13 de marzo- Clasificación Sprint - 01:30 horas-Sky Sports y F1 TV.

Viernes 13 de marzo-Carrera Sprint - 21:00 horas- Sky Sports y F1 TV.

Sábado 14 de marzo-Clasificación - 01:00 horas- Sky Sports y F1 TV.

Domingo 15 de marzo- Carrera - 01:00 horas- Sky Sports y F1 TV.

Todos los horarios son del centro de la Ciudad de México. Podrás ver a Checo Pérez en el GP de China por la señal de Sky Sports y F1 TV.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano La difícil decisión de Javier Aguirre para el futuro de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

Double the action 🫡 pic.twitter.com/DFhP1gN8FI — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 13, 2026

Checo Pérez saldrá último en el sprint del GP de China

El piloto mexicano Checo Pérez no tuvo la mejor de las suertes en la qualy para el sprint del Gran Premio de China de F1, pues saldrá en la última posición luego de ser eliminado en la SQ1 junto con su compañero Valtteri Botas, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alex Albon y Carlos Sainz.

Pérez Mendoza explicó que su último lugar se debió a problemas en su monoplaza. Cabe recordar que Cadillac está debutando en la Fórmula 1, por lo que es normal que se presenten desperfectos en el carro a medida que se vaya utilizando.

“Desafortunadamente, hemos estado sufriendo en esa área desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, así que sí, es muy frustrante. No hemos podido resolverlo y ya han sido muchas veces las que hemos tenido ese problema”, dijo Checo Pérez después de su clasificación al sprint.

Back to it ⏩️ pic.twitter.com/X3lFu8a0np — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 13, 2026

F1 podría tener cambios

La FIA, organismo rector de la F1, podría evaluar cómo está yendo la competición e introducir cambios, incluso potencialmente a tiempo para el Gran Premio de Japón a finales de este mes. Una queja hasta ahora ha sido la falta de control de los pilotos sobre cuándo entra la potencia eléctrica y cuánta se utiliza.

No pueden impedir que se despliegue la potencia en la conducción típica en recta y solo pueden añadir un impulso extra, lo que en Australia hizo que los coches terminaran la vuelta de formación con la batería vacía y sin ritmo en la salida. Eso “no es muy divertido y además es bastante peligroso”, señaló Verstappen el jueves.

Un problema relacionado acabó con la carrera del ídolo local Oscar Piastri antes de que empezara en Australia, cuando la potencia extra se activó de forma inesperada y lo lanzó contra las barreras antes incluso de llegar a la parrilla.

Si la F1 no puede correr el próximo mes en Bahréin y Arabia Saudí, que por ahora siguen en el calendario pese a la guerra con Irán, quedaría un hueco de cinco semanas en el calendario, que los equipos podrían aprovechar para afinar cualquier cambio.

aar