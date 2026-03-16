¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Cruz Azul vs Monterrey partido de vuelta octavos de final Concachampions?

Este martes 17 de marzo, en punto de las 21:00 horas, se llevará a cabo un emocionante enfrentamiento entre Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc. Este partido promete ser de alarido, pues está en juego el pase a los cuartos de final de la Concachampions.

Cruz Azul llega a este encuentro tras una serie de resultados favorables tanto en la Liga MX como en la Concachampions, lo que les ha permitido posicionarse en el liderato general del campeonato local. Por su parte, el Monterrey se presenta con muchos altibajos, pues aunque ya cambiaron de entrenador, no logran encontrar el camino del éxito.

¡La secuencia en el gol de Ibáñez en la remontada de Cruz Azul! 🚂🔵 pic.twitter.com/NtRO3aWOLz — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 16, 2026

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Cruz Azul vs. Monterrey

Estadio: Cuauhtémoc

Fecha: 17 de marzo

Hora: 21:00

Dónde ver: FOX ONE y Tubi

Postales de nuestro entrenamiento de hoy. 📸 ¡Dale, Rayados!🗣️🔥 pic.twitter.com/wjjkdmjYuH — Rayados (@Rayados) March 15, 2026

Monterrey debe de salir a buscar el triunfo desde el inicio

El inicio de este encuentro es clave, ya que la rivalidad entre ambos clubes ha ido en ascenso. La semana pasada, en el encuentro de ida en la Sultana del Norte, Cruz Azul salió victorioso con un marcador de 3-2. Este contexto añade más emoción a la competencia, ya que los jugadores de ambos lados estarán deseosos de demostrar su valía y superar a su adversario.

En cuanto a la alineación, se espera que Cruz Azul cuente con su cuadro titular. Por su parte, Monterrey, con Nico Sánchez, sigue sin encontrar su equipo principal, y en ocasiones los jugadores experimentados han preferido quedárselo en el banquillo.

El partido no solo es importante para los equipos en términos de puntos, sino que también tiene implicaciones para la afición. Los seguidores de Cruz Azul y Monterrey están ansiosos por ver cómo se desarrollará este duelo y se espera un ambiente electrizante en las gradas del Estadio Cuauhtémoc. La rivalidad, la historia y el deseo de victoria hacen que este partido sea uno de los más esperados de los octavos de final.