Clásico Mundial de Beisbol: ¿Qué país tiene más títulos tras la victoria de Venezuela sobre Estados Unidos?

Venezuela se une a la lista de campeones del Clásico Mundial de Beisbol

Venezuela se convirtió por primera vez en su historia en campeón del Clásico Mundial de Beisbol tras vencer en la gran final 3-2 a Estados Unidos, un resultado histórico e importante para la pelota latinoamericana, demostrando que el Rey de los Deportes es global.

Los venezolanos mejoraron el tercer lugar que obtuvieron en 2009 y se unen a República Dominicana como los únicos campeones latinos del World Baseball Classic, ambos con un cetro. Además ahora son el cuarto país en ganar el trofeo. Los otros monarcas son Japón y Estados Unidos.

TEAM VENEZUELA WINS ITS FIRST #WORLDBASEBALLCLASSIC! pic.twitter.com/pysxBJiZZf — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Palmarés del Clásico Mundial de Beisbol

Japón- 3 (2006, 2009, 2023)

Estados Unidos-1 (2017)

República Dominicana-1 (2013)

Venezuela-1 (2026)

El país más ganador del Clásico Mundial de Beisbol

Aunque muchos pueden pensar que Estados Unidos es el país con más títulos por ser el país en donde juegan los mejores peloteros, la realidad es que Japón, la otra potencia mundial, es la escuadra con más títulos al tener 3 en sus vitrinas.

Los nipones fueron campeones en la edición inaugural del Clásico Mundial de Beisbol en 2006. Se convirtieron en bicampeones al repetir el centro tres años después y su tercer título lo ganaron en 2023, derrotando en la final al local Estados Unidos.

Tras el back to back de Japón fue el turno de República Dominicana, que en 2013 venció 3-0 a Puerto Rico para su primer campeonato. Los dominicanos se quedaron cerca de alcanzar una nueva final en 2026, pero perdieron las semifinales ante Estados Unidos.

En 2017 por fin Estados Unidos reclamó el trofeo del Clásico Mundial de Beisbol al aplastar 8-0 a Puerto Rico en el Dodger Stadium. Fue la segunda final al hilo que los puertorriqueños perdieron en el torneo.

Venezuela se une a la selecta lista de países ganadores del Clásico Mundial y se paso le da a la selección estadounidense su segunda derrota consecutiva en la final.

aar