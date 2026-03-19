¡OFICIAL! Lionel Messi deja las canchas y se estrena como actor; su aparición ya le dio la vuelta al mundo (VIDEO)

Lionel Messi sigue demostrando sus dotes dentro de la cancha al llegar a 900 goles en su carrera, pero también fuera de los terrenos de juego al formar parte del nuevo video musical de la cantante Tini.

Tini, artista argentina, emocionó a sus aficionados con el anuncio de su nueva canción, Dos Amantes, en donde aparecen dos jugadores del Inter Miami; Lionel Messi y Rodrigo de Paul, quien es su prometido.

The Teaser of Tini Stoessel's new music video featuring Lionel Messi and Rodrigo de Paul. 🔥😅pic.twitter.com/krhfQloG7x — MessiXtra (@MessiXtraHQ) March 18, 2026

La actuación de Messi ya ha generado muchos comentarios en redes. La participación del ocho veces ganador del Balón de Oro es corta, pues sale atrás de De Paul, lego que este toca una puerta. Messi sale sosteniendo una bolsa de plástico.

En el adelanto del video sale La Pulga, pero también varias estrellas de Argentina, como la presentadora de televisión y actriz, Susana Giménez, además de la fiura de Los Palmeras, Cacho Deicas.

Messi llega a 900 goles en su carrera

Lionel Messi llegó a los 900 goles en su carrera. El astro argentino lo hizo de la manera en la que ha hecho sus mejores anotaciones; con el botín izquierdo. Recibió un pase dentro del área, controló y definió cruzado para vencer al arquero del Nashville.

Solo hay otro jugador con 900 o más goles según récords oficiales, el crack portugués Cristiano Ronaldo. El futbolista exReal Madrid necesitó cerca de 100 partidos más para lograr los 900 goles. Cuando lo hizo el nacido en Madeira tenía 39 años, en septiembre de 2024, mientras que Messi cumple 39 en junio.

Lionel Messi es la gran figura del Inter Miami de la MLS. Su camiseta es la más vendida desde que llegó a la liga estadounidense.

Este nuevo logro se suma al palmarés que el argentino tiene, mismo que incluye ocho trofeos Pichichi como máximo goleador de LaLiga, seis reconocimientos como mejor jugador de LaLiga, tres premios The Best al Jugador de la FIFA, tres galardones al Jugador del Año de la UEFA, dos Balones de Oro de la Copa Mundial de la FIFA y 8 ediciones del Balón de Oro.

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