Thibaut Courtois no jugará ante México por una terrible lesión; ¿qué tiene la estrella del Real Madrid?

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois sufrió un desgarro muscular en la parte superior de la pierna derecha, lo que de acuerdo con medios nacionales lo deja fuera del partido entre la Selección de Bélgica y México, pactado en abril

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución”, dice el cuadro merengue en un comunicado.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2026

El Real Madrid no dio el tiempo que Courtois estará fuera de acción, pero diversos medios señalan que el tiempo de recuperación es de aproximadamente seis semanas, con lo que no estará listo para enfrentar a México.

Bélgica no contará con Thibaut Courtois como su arquero titular en el juego amistoso ante la Selección Mexicana. Este partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 se realiza en Chicago el 1 de abril.

Los Diablos antes de enfrentar al Tricolor tienen otro cotejo amistoso, ante Estados Unidos. Este choque se lleva a cabo en Atlanta el 28 de marzo.

Real Madrid resentirá la baja de Thibaut Courtois

Aunque el Real Madrid no dijo cuánto tiempo tardará en regresar Thibaut Courtois, se sabe que Andriy Lunin ocupará su lugar en el arco.

Courtois sufrió una lesión en el partido de la Champions League. El arquero salió de cambio en el partido ante el Manchester City. Pese a esta dura baja el Madrid ganó 2-1 y se impuso 5-1 en el global de la serie de de octavos de final.

Thibaut Courtois no jugaría los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante el Bayern Múnich, además que se perderá el Derby ante el Atlético de Madrid.

Courtois, de 33 años, ha sido una pieza clave en los éxitos europeos más recientes del Madrid, al ayudar a conquistar dos Champions League, la 14 en 2022 y la 15 en 2024.

aar