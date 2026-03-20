Rodolfo Cota manda intimidante mensaje a Pumas y da inesperada opinión de festejos de Efraín Juárez

Rodolfo Cota le mandó un mensaje a Pumas y a Efraín Juárez en la previa del clásico capitalino.

Rodolfo Cota, portero titular del América, mandó un intimidante mensaje a Pumas de cara al clásico capitalino de este sábado en Ciudad Universitaria, además de que también defendió a Efraín Juárez, entrenador de los auriazules, de sus polémicos festejos.

Consciente de que el partido contra los del Pedregal tiene un sabor especial, el cancerbero de las Águilas aseguró que los felinos no son favoritos para este encuentro a pesar de que estén en mejor momento que los de Coapa.

🎙️ Rodolfo Cota en conferencia de prensa, previo a nuestro partido de Jornada 12 contra Pumas. pic.twitter.com/R8bFVLz1jt — Club América (@ClubAmerica) March 20, 2026

“Por más que ellos pasen por un buen momento, eso ya está de más decirlo, no sólo porque mañana sea el clásico, pero nos hemos dado cuenta en la tabla que los que van últimos le pueden complicar a los que van arriba”, aseveró Rodolfo Cota en conferencia de prensa.

Rodolfo Cota defiende festejos de Efraín Juárez

Cuestionado acerca de los eufóricos festejos de Efraín Juárez tras el empate que Pumas rescató en la Jornada 11 contra Cruz Azul, Rodolfo Cota afirmó que no ve mal la intensidad del timonel de los auriazules, pues considera que cada quien celebra a su manera.

“Por la situación y como se presenta el partido, juegas contra un candidato al título, con uno menos, en tu casa y con tu gente, es válido, yo no lo veo mal. Si hubiera sido de este lado, claro que se festeja. Cada quien lo hace a su manera, con la euforia, son muchas cosas las que te pasan por la cabeza”, resaltó el guardameta del América.

La celebración de Efraín Juárez al término del Pumas vs Cruz Azul en Ciudad Universitaria le costó al estratega de los felinos una multa económica de 352,000 pesos, castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

“Es válido festejar y cada quien ya decidirá lo que hace (Efraín Juárez), los de adentro entendemos las emociones que se viven”.- Rodolfo Cota, jugador América. pic.twitter.com/3t9mHV369g — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 20, 2026

Cota, emocionado por jugar su primer clásico capitalino

El de este sábado 21 de marzo será el primer clásico capitalino que Rodolfo Cota juegue ante Pumas desde que se unió a las filas del América en el verano del 2024.

La oportunidad se le presenta al nacido en Mazatlán, Sinaloa, debido a que ahora es el portero titular de las Águilas ante la baja por lesión de Luis Ángel Malagón.

“Me va a tocar mi primer clásico capitalino y lo voy a tomar con la misma responsabilidad, seriedad e importancia que siempre le he dado a cada partido más allá que sea clásico”, dijo al respecto Rodolfo Cota, quien, a diferencia de este duelo, sí tiene experiencia en el clásico nacional entre América y Chivas, por lo que conoce la importancia de esta clase de duelos.

EVG