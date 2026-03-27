Andrés Guardado se sincera sobre la eliminación de Brasil 2014; “Fue un golpe muy duro” (VIDEO)

La Selección Mexicana estuvo cerca de hacer la hazaña en el Mundial de Brasil 2014 con Miguel Herrera al frente del equipo; sin embargo, el famoso “No era penal” dejó fuera a México y Andrés Guardado aún lo recuerda con tristeza.

El mediocampista mexicano estuvo en una entrevista con TNT Sports México donde habló de varios temas, pero en uno en el que se centraron fue la eliminación del Tricolor en la Copa del Mundo de 2014, pues de las últimas ediciones del torneo de la FIFA, esa generación ha sido de las mejores.

Guardado comentó que el encuentro ante Holanda “no lo volví a ver, no lo supero, me empieza a entrar ansiedad, fue un golpe muy duro”; además, expresó que “después nos tocaba Costa Rica y, con todo respeto, no era Argentina. ¿Qué hubiera pasado?. Eso me mata".

Andrés Guardado fue visto en México con Efraín Juárez

Después de tener un paso por el León en la Liga MX, Andrés Guardado decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional, siendo uno de los jugadores mexicanos con un gran paso en el balompié de Europa, vistiendo la camiseta del Real Betis.

Ahora que tiene una vida más tranquila, el mediocampista mexicano se dio el tiempo de estar en la Ciudad de México para el partido entre el Tricolor y Portugal, pero sorprendió a la afición con su visita a Cantera, donde estuvo platicando un rato con Efraín Juárez y su cuerpo técnico. ¿Será que se viene su etapa como estratega?

Andrés Guardado tiene la experiencia de haber jugado en Europa y en la Liga MX, con equipos como: Atlas, Deportivo de La Coruña, Valencia, PSV, Bayer Leverkusen, Real Betis y León.

VISITA ESPECIAL EN CANTERA ✨



Compartiendo el conocimiento, esto es Pumas, el equipo de la UNAM.🤓



🤴Andrés Guardado asistió hoy a la práctica del primer equipo para conocer de cerca la metodología de trabajo de nuestro cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Efraín… pic.twitter.com/DLFVZyuJHJ — PUMAS (@PumasMX) March 25, 2026

México volverá a albergar un Mundial de la FIFA

México volverá a ser el centro de atención del mundo en el verano del 2026, porque por tercera vez en su historia será el encargado, junto a Estados Unidos y Canadá, de albergar una Copa del Mundo de la FIFA.

En 1970 y 1986 fueron los años en los que nuestro país recibió a las selecciones para el Mundial, siendo Brasil y Argentina los campeones en esa edición, así que los equipos europeos pueden terminar con esa racha de que solo países sudamericanos han ganado en nuestra tierra.

Estrellas como Andrés Guardado ya no podrán aportar a la Selección Mexicana dentro del campo, pero sí lo hacen desde fuera, acompañando al equipo y dando consejos a las nuevas generaciones.

DCO