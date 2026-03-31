¡OFICIAL! Estos son TODOS los rivales de México en la fase de grupos del Mundial 2026

México ya sabe quiénes son todos sus rivales en el Mundial 2026.

República Checa será el tercer y último rival de México en la fase de grupos del Mundial 2026, luego de que se definieron los repechajes finales en Europa rumbo al magno evento que arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de la CDMX.

República Checa se unió a México en el Grupo A, que también integran Sudáfrica y Corea del Sur, los otros contrincantes del Tricolor en la primera fase de la primera edición de la competencia que se desarrolle en tres países.

Czechia are back in the #FIFAWorldCup! 🇨🇿👏 pic.twitter.com/xo4MLHbr1j — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 31, 2026

Así quedó el Grupo A del Mundial 2026

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa/Dinamarca

Viejos conocidos para México en el Mundial 2026

Sudáfrica y Corea del Sur, los primeros dos rivales de México en el Mundial 2026, son dos viejos conocidos del Tricolor en el magno evento.

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Contra los Bafana Bafana, la Selección Mexicana reeditará el próximo 11 de junio la inauguración de Sudáfrica 2010, que también se llevó a cabo el 11 de junio de aquel año, pero en el Soccer City de Johannesburgo, donde empataron 1-1.

Con Corea del Sur, el del Mundial 2026 será el tercer partido para México ante los Guerreros Taeguk, a los que superó en las fases de grupos de Francia 1998 (3-1) y Rusia 2018 (2-1).

El único antecedente de México contra República Checa en Copas del Mundo fue en la primera ronda de 1962, cuando dicho país todavía era Checoslovaquia y fue vencido 3-1 por los aztecas.

EVG