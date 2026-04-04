¡TREMENDO AGARRÓN! Pelea en la Serie A deja jalones, empujones y varias camisetas rotas (VIDEO)

Un terrible suceso se dio en un partido de la Serie A entre la Fiorentina y el Hellas Verona, pues dos jugadores, uno de cada club, se engancharon, se jalonearon y los dos fueron expulsados del encuentro después de lo ocurrido.

Se jugaba el minuto 84 de tiempo corrido y el Hellas Verona tenía un tiro libre cerca del área de la Fiorentina; todo inició porque Tomas Suslov se dirigió a la barrera para echar hacia atrás a Albert Guomundsson, que estaba más adelante de lo permitido.

Sin embargo, el jugador del Hellas Verona intentó quitarlo con empujones, algo que no le pareció al futbolista de la Fiorentina, por lo que iniciaron a empujarse, jalarse y ambos se rompieron la camiseta, así que el árbitro central decidió mandar temprano a las regaderas a los dos.

SE JALONEARON, ROMPIERON CAMISETAS Y TERMINARON EXPULSADOS 😱



Lo que pasó entre la Fiore y Verona 😳 pic.twitter.com/yi2jLJG4N0 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 4, 2026

La Fiorentina terminó llevándose la victoria para salir de zona de descenso

El Hellas Verona y la Fiorentina sostuvieron un tremendo encuentro en la cancha del Stadio Marcantonio Bentegodi, compromiso que mantuvo el 0-0 en el marcador hasta el minuto 82 de tiempo corrido.

Fue el conjunto de Paolo Vanoli el que se llevó la victoria con un solitario gol de Nicolo Fagioli, quien disparó desde los linderos del área tras una asistencia de Jack Harrison para vencer el marco de Lorenzo Montipo.

Con este resultado, la Fiorentina se despega cinco puntos de la zona de descenso, mientras que el Hellas Verona se hunde aún más en el fondo de la tabla general, pues ocupan el vigésimo puesto con 18 unidades. David De Gea fue el jugador del partido al sumar ocho paradas en todo el encuentro.

🇮🇹🟣 Hellas Verona 0-1 Fiorentina | Serie A



NICOLO FAGIOLI ESTÁ LLEVÁNDOSE LA VICTORIA AL MINUTO 82



LA FIORE TOMA 5 PUNTOS DE DISTANCIA CON EL DESCENSO 📈pic.twitter.com/aEPTNgJ9Dt — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 4, 2026

La Fiorentina sigue en la pelea por el título de la Conference League

A pesar de estar en los últimos puestos de la tabla general de la Serie A, la Fiorentina sigue peleando el título de la Conference League, lo que podría salvar la temporada del conjunto italiano.

En los cuartos de final se medirán ante el Crystal Palace, una serie bastante complicada, pues se miden ante un equipo de la mejor liga de Europa, la Premier League. El primer cotejo se llevará a cabo en la cancha del Selhurst Park.

Será este 9 de abril cuando estos dos clubes se vean las caras para disputar el primer episodio de esta historia, la cual terminará el día 16 del mismo mes cuando la Fiorentina reciba en casa al Crystal Palace para definir al conjunto que se lleva el boleto para las semifinales.

DCO