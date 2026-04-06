Sporting Lisboa vs Arsenal: Dónde ver EN VIVO y GRATIS la ida de cuartos de final de la Champions League

Arsenal, el único equipo invicto en la actual edición de la Champions League, visita Portugal para medirse ante el Sporting Lisboa en la ida de cuartos de final de la competencia continental, encuentro en el que intentará conservar dicha condición y, principalmente, dar un paso importante para las semifinales.

Los Gunners, que ganaron todos sus juegos en la fase de liga, vienen de eliminar al Bayer Leverkusen sin mayores sobresaltos. Los Leones, por su parte, se levantaron de un 3-0 en contra del sorpresivo Bodo/Glimt para instalarse entre los ocho mejores del torneo europeo.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Sporting de Lisboa vs Arsenal?

El partido entre Sporting Lisboa y Arsenal se jugará este martes 7 de abril, en el Estadio Jose Alvalade, ubicado en Lisboa, Portugal. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports y HBO Max.

Fecha : Martes 7 de abril

Hora : 13:00

Estadio : Jose Alvalade

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Posibles alineaciones de Sporting Lisboa y Arsenal

SPORTING LISBOA : Rui Silva, Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Debast, Morita, Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves y Luis Suárez.

ARSENAL: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Madueke, Gyökeres y Martinelli﻿.

Arsenal lleva manos sobre Sporting Lisboa en el historial

El Arsenal ha salido con los brazos en alto en tres de los siete partidos que ha tenido en contra del Sporting Lisboa, que solamente ganó uno de ellos.

Los Gunners se impusieron por un categórico 5-1 en el cotejo más reciente entre ambos, que fue en la fase de liga de la Temporada 2024-2025. Dicho encuentro se disputó precisamente en el Estadio Jose Alvalade.

El de este 7 de abril es apenas el segundo choque entre Sporting Lisboa y Arsenal en Champions League, pues la mayoría de ellos fueron en la Europa League (4) y en la extinta Copa de Ferias (2).

El Arsenal busca llegar a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa por segundo año consecutivo. En la anterior campaña fue eliminado por el PSG en la antesala del juego por el título.

EVG