Dónde ver EN VIVO el Chivas vs Puebla de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas se mide a Puebla en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX

Las Chivas Rayadas del Guadalajara quieren sacudirse la derrota en su partido pasado cuando este sábado abren las puertas de su casa, el Estadio AKRON, para enfrentar al Puebla como parte de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado se presenta el duelo en su feudo como el líder del certamen con 31 puntos. Son el líder del Clausura 2026 y ya tienen su lugar asegurado en la Liguilla de la Liga MX, pero las sensaciones que ha dejado en los últimos juegos no son las que se tenían al inicio del semestre.

🇦🇹 Unas fotos del entrenamiento de hoy 🔥 pic.twitter.com/aOW3ufy7wQ — CHIVAS (@Chivas) April 17, 2026

¿Dónde ver el Chivas vs Puebla de la Liga MX?

El partido Chivas vs Puebla, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado a las 19:07 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Amazon Prime.

Día: 18 de abril

Hora: 19:07 horas

Transmisión: Amazon Prime

Chivas, a mantener el liderato

Aunque perdieron por goleada ante Tigres, las Chivas siguen como líderes de la Liga MX, pero eso puede cambiar, pues una derrota ante La Franja y victorias de Cruz Azul y Pachuca empatarían el certamen con un triple empate en 31 puntos.

Al torneo mexicano le restan tres fechas para terminar su etapa regular y arrancar con la Liguilla. Chivas ya está en la fiesta grande, pero podría dejar escapar el liderato, que es importante para recibir los juegos de vuelta en casa.

Del otro lado, el Puebla es el lugar 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Es de los peores equipos con tan solo tres victorias, por cuatro empates y siete derrotas.

Chivas enfrenta a Puebla con una baja oficial

Antes del duelo ante La Franja del Puebla, las Chivas dieron a conocer que de común acuerdo cortaron su relación con el delantero Alan Pulido, quien en su regreso al equipo rojiblanco no pudo estar a la altura de lo que se esperaba de él.

“Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales”, dice el Club Deportivo Guadalajara en sus redes sociales.

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