Speed hace el SIIUU en la tercera cuerda y se avienta contra Logan Paul en Wrestlemania (VIDEO)

Este fin de semana la WWE se está llevando los reflectores en el mundo del deporte, ya que se está disputando el evento más grande de la empresa estadounidense, Wrestlemania, en donde IShow Speed tuvo participación en el primer día de actividad.

El streamer estadounidense participó en una 6-Man Tag Team Match, haciendo equipo con Austin Theory y Logan Paul para enfrentar a Jimmy Uso, Jey Uso y LA Knight; sin embargo, al final, el creador de contenido terminó lanzándose contra su propio compañero.

Esto ocurrió cuando la pelea llegó a su fin, ya que Logan Paul se enojó con Speed porque para él, el streamer tuvo la culpa de su derrota. Los hermanos Uso y LA Knight defendieron a Speed y ellos mismos incentivaron al influencer a lanzarse desde uno de los postes del ring contra Logan Paul, aunque antes de hacerlo, realizó la mítica celebración de Cristiano Ronaldo.

ISHOWSPEED ‘SIUUU’ AND OFF THE TOP ROPE ON LOGAN PAUL 😳



OH MY GOODNESS 🔥 #WrestleMania pic.twitter.com/jBQN35qUNN — Netflix Sports (@netflixsports) April 18, 2026

Speed tuvo su tercera aparición en la WWE, aunque esta vez con mayor participación

Speed es uno de los streamers más grandes del mundo y ha tenido diferentes participaciones con la WWE, aunque esta ocasión fue la tercera aparición que el creador de contenido tiene dentro de la empresa estadounidense.

La primera vez que la afición vio a Speed en el ring fue en 2024, cuando se puso una botarga de Prime y le ladró en la cara a Randy Orton; al final, el luchador le hizo su famoso RKO, dejando una de las mejores imágenes en la actualidad.

Un año más tarde, IShow Speed tuvo una participación sorpresa en Royal Rumble, en donde fue eliminado apenas ingresó al cuadrilátero, aunque nuevamente volvió a sorprender al público con el tremendo remate que le hicieron.