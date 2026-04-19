Longines Global Champions Tour México 2026: Equipo Sabino se impone en concurso por el Trofeo Maestro Dobel

Sabino fue el equipo que ganó el Trofeo Maestro Dobel en el Longines Global Champions Tour México 2026.

El Longines Global Champions Tour México 2026 culminó con el concurso por el Trofeo Maestro Dobel, prueba por equipos que se adjudicó Sabino, el conjunto conformado por Patricio Pasquel Quintana (Durango), Patricio Pasquel Poo (Chacolvido), Andrés Torres (Cornet S Shutterfly) y Nikolaj Hein Ruus (Alvin).

Con tiempo conjunto de 223.72 segundos y sin penalizaciones, Sabino terminó en el primer lugar del podio en el que fue el último evento después de cuatro días de competencia en el Campo Marte de la Ciudad de México.

▶ #Video | El equipo Sabino conquista el Trofeo Maestro Dobel en el cierre del Longines Global Champions Tour México 2026 🐎🇲🇽🥇💯



📹: Enrique Villanueva @Quique7Villa pic.twitter.com/5RMVoydAL2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

El Trofeo Maestro Dobel fue una competencia por equipos (1.35 metros) conformados en su mayoría por jinetes y amazonas de nacionalidad mexicana.

Quiénes completaron el podio del Trofeo Maestro Dobel

El segundo lugar en el concurso por el Trofeo Maestro Dobel lo consiguió Trote Largo Ecoalf, equipo compuesto por Rodrigo Lambre (For Follow PS), Alfonso Gutiérrez (It’s Me CB), Andrea Hassey (Lollipo EB) y Bruno Rebello (Quite Elvis VE) con 213.49 segundos (4 penalizaciones).

Por su parte, Guns & Roses se situó en el tercer puesto del podio en el último concurso del Longines Global Champions Tour México 2026 con 213.69 segundos (4 penalizaciones).

Este equipo estuvo integrado por Gonzalo Azcárraga (Cibelle Z), Daniel Attie (Candy Du Faurieu Z), Antonio Maurer (Jump Star Sih) y Xaviera Maurer (Mis Caja Blue PS).

México cumple una década recibiendo al Longines Global

Se trató de una edición especial, pues se cumplieron 10 años exactos de la primera vez que este evento se celebró en nuestro país. Desde 2016, las únicas ocasiones en las que la competencia no se efectuó fue en 2020 y 2021, en ambos casos a causa de la pandemia del coronavirus.

Este año, la cita en la Ciudad de México fue la segunda parada de la temporada del Longines Global Champions Tour 2026, la cual se puso en marcha en Miami, Florida, a inicios de abril. Doha, Qatar, recibiría la primera fecha, pero la misma se canceló por el conflicto en Medio Oriente.

Los aficionados al ecuestre podrán disfrutar del Longines Global Champions Tour en México al menos durante siete años más, pues se dio a conocer que el evento seguirá viniendo a nuestro país hasta el 2033.

EVG