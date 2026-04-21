¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS los juegos de la Jornada 16 del Clausura 2026 de este miércoles 22 de abril?

La actividad de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX concluye este miércoles con cinco partidos, entre los que sobresalen el duelo directo entre Atlas y Tigres, además de la visita del líder Chivas al Estadio Victoria para medirse ante el Necaxa.

El Estadio Jalisco recibe un partido de los denominados de seis puntos entre Atlas y Tigres, a los que solamente los separa un punto. Los Zorros son octavos con 22 unidades y los de la UANL novenos con 21, por lo que un resultado adverso podría costarle la eliminación a cualquiera de los dos.

¡ASÍ ES COMO SE VIVE EL AMBIENTE EN EL ESTADIO JALISCO! 🏟️🔴⚫️



Y el miércoles tenemos la misión de hacer pesar nuestra casa juntos 🦊



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Por su parte, las Chivas quieren el triunfo para virtualmente asegurar el liderato, lo que les permitiría cerrar todas las series de la Liguilla del Clausura 2026 como locales en el Estadio AKRON. Necaxa, decimoprimero con 17 puntos, necesita ganar para seguir con posibilidades de clasificar a la Fiesta Grande.

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Transmisiones Juegos Liga MX Miércoles 22 de abril

Atlas vs Tigres

Hora: 19:00

Estadio: Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

Atlético de San Luis vs Santos

Hora: 19:00

Estadio: Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN, Disney+ y Vix

Mazatlán vs Toluca

Hora: 19:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: Azteca 7 y FOX One

Necaxa vs Chivas

Hora: 21:05

Estadio: Victoria

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Claro Sports y Vix

Xolos vs Pachuca

Hora: 21:06

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX Y FOX One

🇦🇹 El glorioso Club Deportivo Guadalajara con su gente ❤️



¡Gracias por su recibimiento, ChivaHermanos de Aguascalientes! 😍 pic.twitter.com/iEi7ylH697 — CHIVAS (@Chivas) April 22, 2026

Atlas vs Tigres, un partido que define el futuro de ambos

La victoria es lo único que les sirve a Atlas y Tigres en el enfrentamiento entre ambos en Guadalajara, pues un empate le abriría las puertas a clubes como Xolos y Necaxa, que están atrás en la tabla en busca de obtener un lugar a la Liguilla.

Los de la UANL no derrotan a La Academia en el Estadio Jalisco desde la Jornada 8 del Clausura 2023, torneo en el que los felinos lograron su más reciente título de liga.

Chivas le tiene tomada medida al Necaxa

Las Chivas derrotaron al Necaxa en siete de los 10 choques más recientes entre ambos, el último de ellos por marcador de 3-1 en la Jornada 10 del Apertura 2025.

El Guadalajara solamente perdió dos de esos partidos y el otro fue un empate, éste último en la Jornada 6 del Guard1anes 2021, por marcador de 2-2 en el Estadio AKRON.

EVG