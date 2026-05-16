Monterrey analiza un bombazo para su banquillo; el estratega de clase mundial que se acerca a Rayados

Luego de un semestre para el olvido de Rayados del Monterrey, se esperan grandes cambios en el equipo, que sigue buscando un entrenador para tomar las riendas de una plantilla de las más ricas de la Liga MX y entre los rumores más fuertes está el de Matías Almeyda, pero ahora suela el de Jorge Sampaoli.

De acuerdo con diversos reportes de medios nacionales, el estratega argentino aparece como una de las opciones para ser el nuevo timonel de Rayados. Se menciona el exDT de la Selección Argentina y de Chile fue ofrecido a la directiva de Monterrey.

Sin embargo, no es la única opción que hay. Los reportes señalan que Monterrey como tal no buscó al entrenador, sino que el entorno de Sampaoli fue el que se acercó a La Pandilla, que quedó eliminada de manera catastrófica en la Concacaf Champions Cup ante Cruz Azul y fuera de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Otras de las opciones es Matías Almeyda, entrenador que dejó de ser estratega del Sevilla de España. Por ahora no se reporta algún tipo de negociaciones entre la directiva de Rayados con alguno de los entrenadores.

Cambios de Monterrey en la directiva

El Monterrey dio un anuncio importante este jueves, pues el neerlandés Dennis te Kloese será el nuevo presidente deportivo de los Rayados, abriendo una nueva etapa en el equipo regio, que este semestre quedó prematuramente eliminado de la Liga MX y de la Concacaf Champions Cup.

En un comunicado el equipo mexicano señaló que “desde este momento, Dennis participa activamente en la toma de decisiones deportivas del Club. Se prevé su llegada a Monterrey durante los primeros días de junio para continuar con su transición presencialmente e iniciar su gestión en forma integral a partir del 1 de julio”.

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa la designación de Dennis te Kloese como nuevo Presidente Deportivo de la Institución”, inicia el mensaje de Rayados.

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