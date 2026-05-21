Cristiano Ronaldo es campeón en Arabia Saudita con el Al-Nassr con un doblete histórico

Cristiano Ronaldo por fin se coronó campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudita y lo hizo anotando dos tantos en la goleada 4-1 del Al-Nassr ante el Damac. El Comandante terminó con una racha de cuatro años sin ganar nada en el balompié saudita.

Luego de una larga y complicada espera El Comandante pudo conquistar su primer campeonato con el Al-Nassr. Después de dos subcampeonatos el crack portugués pudo llevar a su equipo al título 10 de su historia.

حُسمت .. حُسمت .. رسميًا

#النصر_بطل_الدوري السعودي للمحترفين 2025-26 💛



ألف مبرووووك

لجماهير النصر العالمي العظيم في كل العالم 🌏 pic.twitter.com/1z4oYRhTDJ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 21, 2026

El equipo de El Bicho llegó a esta jornada con el destino en sus manos, pues la victoria les daba la victoria. Un gol de Sadio Mané empezó la fiesta, Kingsley Coman aumentó la ventaja y Cristiano Ronaldo terminó con dos anotaciones.

El jugador luso lo ganó todo en España con el Real Madrid, en Inglaterra con el Manchester United y a nivel continental con la Selección de Portugal, pero a pesar de ello se le vio llorando en el banco cuando salió de cambio en el partido.

Cristiano Ronaldo anotó su doblete al 62′ y 80′, dejando el partido resuelto para su escuadra, que se encaminó a su primer título desde 2019. Desde entonces tenían tres subcampeonatos.

Los festejos por el campeonato empezaron de inmediato y CR7 fue la figura central. El astro se colocó la bandera de Portugal en el cuello y empezó a tocar un tambor para festejar con los aficionados y el resto de sus compañeros.

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