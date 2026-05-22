México vs Ghana: Hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Sigue el camino de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo 2026 y este viernes se enfrentan a su similar de Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, siendo el primero de los tres últimos duelos de preparación del equipo de Javier Aguirre.
El Vasco y sus pupilos buscan una victoria para poder cerrar su fase de preparación de la mejor manera y consolidar el proyecto del Tricolor antes del arranque del torneo de verano, que se abre el 11 de junio en el Estadio Azteca.
¿Dónde ver México vs Ghana, duelo amistoso?
El partido entre México y Ghana, duelo amistoso que se realiza en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, inicia HOY viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 7, Canal 5, TUDN y Vix.
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- Día: viernes 22 de mayo
- Hora: 20:00 horas
- Señal: Canal 7, Canal 5, TUDN y Vix
¿Cómo llega México al duelo ante Ghana?
México se presenta al cotejo ante la Selección de Ghana con la misión de sacar una victoria, pues en sus cotejos pasados tuvo empates seguidos ante Portugal y Bélgica, por lo que la afición espera un triunfo.
La Selección Mexicana se encuentra trabajando desde hace semanas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Los primeros jugadores en llegar al Tricolor fueron elementos de la Liga MX, en una prelista de 12 jugadores que se dice tienen su puesto en la Copa del Mundo 2026.
Después, poco a poco se fueron integrando jugadores mexicanos que militan en Europa como Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Guillermo Ochoa, Mateo Chávez, César Montes y Luis Chávez. Uno de los últimos en llegar fue Orbelín Pineda.
Ghana viene sin DT al duelo ante México
Para el duelo en Puebla la Selección de Ghana no contará con su entrenador, Carlos Queiroz, quien se ausentará del duelo ante la Selección Mexicana por motivos personales. Además, Las Estrellas Negras no contarán con sus mejores jugadores.
El cuadro africano viene sin Antoine Semenyo, Abdul Fatawu Issahaku, Kojo Peprah Oppong y Marvin Senaya, quienes no estarán ante el Tricolor porque siguen en actividad con sus clubes en el futbol de Europa.
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