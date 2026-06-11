¿Dónde juega el portero de Sudáfrica, Ronwen Williams?

El jugador Ronwen Williams, portero de la selección de Sudáfrica, fue uno de los protagonistas en el primer partido del Mundial 2026.

Sudáfrica se enfrentó a México en el juego inaugural del evento deportivo más importante del futbol.

¿Quién es Ronwen Williams?

Ronwen Hayden Williams nació el 21 de enero de 1992 en Gqeberha, Sudáfrica.

Creció en un barrio humilde marcado por la violencia, el pandillerismo y problemas sociales. El fútbol fue clave para él: a los 12 años entró en la academia del SuperSport United, donde pasó de delantero a portero. Tuvo un breve paso por la cantera del Tottenham Hotspur.

Debutó con su selección de Sudáfrica en 2014, en un juego amistoso contra Brasil. En 2021, Hugo Broos lo nombró capitán.

Su momento más icónico fue en la Copa Africana de Naciones 2023, en Costa de Marfil, donde paró cuatro penaltis en cuartos de final ante Cabo Verde, llevando a su equipo a semifinales por primera vez en décadas. Sudáfrica terminó tercera y Williams fue elegido mejor portero del torneo.

¿En qué equipo juega Ronwen Williams?

Ronwen Williams, portero de Sudáfrica, juega en el equipo Mamelodi Sundowns desde el 2022.

El Mamelodi Sundowns FC es uno de los clubes más exitosos y dominantes del fútbol sudafricano y africano. Conocidos como “The Brazilians” por su estilo de juego vistoso y colores amarillo-azul, juegan principalmente en el Loftus Versfeld Stadium y el Lucas Masterpieces Moripe Stadium.

Durante su paso por este equipo ha ganado títulos de liga, la African Football League, asimismo es conocido por sus reflejos y paradas decisivas.

Si bien, la selección de Sudáfrica perdió ante México, Williams es considerado uno de los futbolistas africanos más reconocidos de la actualidad. Además de que es el capitán de su equipo nacional. Es un jugador experimentado, por lo que también es reconocido por su escuadra.

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