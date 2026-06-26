Sheinbaum celebra debut de Katia y Sandra como árbitra y asistente en Mundial

Katia Itzel García fue respaldada por la FMF tras las amenazas de muerte que recibió.

El debut de Katia Itzel García y de Sandra Ramírez como árbitra y asistente, respectivamente, en el Mundial de Futbol, fue celebrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien las destacó por el esfuerzo hecho para conseguir tal papel dentro del justa mundialista.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal refirió que ser mujer y arbitrar un partido internacional implica un costo mayor del que de por sí ya enfrentan los hombres.

“Imagínense lo que le costó a Katia. De por sí, a un árbitro, buen árbitro, para llegar a un partido del mundial requiere muchísimos exámenes, tener que pasar distintos filtros. Ahora imagínense para una mujer ser árbitra de un partido de hombres. Porque a lo mejor podía ser árbitra de un partido de mujeres, pero no, es árbitra de un partido de hombres del mundial. Entonces un esfuerzo extraordinario de Katia y de la auxiliar, se llama Sandra”, dijo.

Consideró que este logro abona a la reivindicación de las mujeres para alcanzar distintas metas.

“Es difícil llegar a ese nivel de competitividad. Y habla pues del esfuerzo personal, pero también de la reivindicación de las mujeres que podemos ser lo que queramos ser”, declaró.

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FGR