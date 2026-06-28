Brasil vs Japón: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Brasil y Japón chocan en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Arrancó la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y uno de los partidos de este lunes 29 de junio tiene a Brasil y Japón como protagonistas, dos escuadras que en llegan en diferentes momentos, tanto de nivel deportivo como de proyecto a largo plazo.

De un lado está la pentacampeona del mundo Brasil, que por historia siempre está como candidata al título, el cual no ganan desde 2002, siendo la racha más larga que tienen sin conseguir un nuevo cetro, además que por primera vez afrontan un campeonato con un entrenador extranjero en el banquillo.

Por su parte, Japón se presenta en Norteamérica 2026 ya como un proyecto serio y estable, que en el Mundial pasado avanzó con paso firme de su grupo con victorias sobre dos campeones del mundo; derrotó 2-1 a Alemania y por mismo marcador a España. Los Samuráis Azules cayeron sorpresivamente ante Costa Rica.

¿Dónde ver el Brasil vs Japón, dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026?

El partido Brasil vs Japón, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, inicia este lunes 29 de junio a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de VIX.

Día: lunes 29 de junio

Hora: 11:00 horas

Transmisión: VIX

Japón medirá sus alcances ante Brasil

La Selección Japonesa se cruzará ante Brasil para medir el nivel que la prometedora escuadra asiática, que en octavos de final de la Copa del Mundo 2022 le sacó un gran susto a Croacia, que solamente pudo eliminar a los nipones en penaltis.

Foco nos 16 avos de final! 🔥🇧🇷 pic.twitter.com/6P0qxqeBx9 — brasil (@CBF_Futebol) June 27, 2026

“Por el bien del futbol en Japón, espero que sea una buena experiencia”, dijo el técnico Hajime Moriyasu, cuya selección es 16ta del ranking de la FIFA. Brasil ocupa el quinto sitio de ese escalafón.

Japón quedó como segundo lugar de su grupo en Norteamérica 2026, luego de empatar 1-1 ante Suecia y que Países Bajos venció 3-1 a la eliminada Túnez.

Los Samuráis Azules esperan dar una gran exhibición ante una Brasil en ascenso bajo el mando de Carlo Ancelotti. El técnico italiano busca darle a los sudamericanos el levantón de nivel que necesitan con una cambiada generación.

“Sí creemos que hay una oportunidad de que ganemos”, añadió Moriyasu. “Y esperamos entonces ser capaces de dar un paso más hacia la siguiente etapa”.

La mayor parte de los elementos de Japón juegan en Europa y forman parte de un proyecto sólido, que incluye su actuación en el Mundial pasado y un cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de 2021.

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