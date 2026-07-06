España vs. Portugal: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

España buscará confirmar su etiqueta de favorita cuando enfrente a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente llega como líder del Grupo H, mientras que los portugueses avanzaron como segundos del Grupo K y tratarán de dar una de las grandes sorpresas del torneo.
El conjunto español sumó siete puntos en la fase de grupos gracias a sus triunfos sobre Arabia Saudita y Cabo Verde, además de un empate, resultados que le permitieron avanzar invicto a la ronda de eliminación directa.
Portugal, por su parte, consiguió su clasificación tras sumar cinco unidades, incluido un dramático empate frente a Colombia en la última jornada.
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¿Dónde ver EN VIVO España vs Austria del Mundial 2026?
- Fecha: lunes 6 de julio de 2026
- Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Dallas
- Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX
España quiere confirmar su candidatura
La Roja llega como una de las principales aspirantes al título gracias a la calidad de futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo y Unai Simón, quienes buscarán imponer condiciones desde el inicio.
Del otro lado estará una Portugal dirigida por Roberto Martínez, un equipo caracterizado por su intensidad y presión alta, que intentará apoyarse en jugadores experimentados como Cristiano Ronaldo, Vitinha y Joao Neves para competir con el cuadro español.
DCO