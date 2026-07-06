España vs. Portugal: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

España buscará confirmar su etiqueta de favorita cuando enfrente a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 . La selección dirigida por Luis de la Fuente llega como líder del Grupo H, mientras que los portugueses avanzaron como segundos del Grupo K y tratarán de dar una de las grandes sorpresas del torneo.

El conjunto español sumó siete puntos en la fase de grupos gracias a sus triunfos sobre Arabia Saudita y Cabo Verde , además de un empate, resultados que le permitieron avanzar invicto a la ronda de eliminación directa.

Portugal, por su parte, consiguió su clasificación tras sumar cinco unidades, incluido un dramático empate frente a Colombia en la última jornada.

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🎙️ "Estamos pendientes de los cientos de mensajes que nos llegan desde nuestro país y somos conscientes de su pasión".



➡️ "Estamos orgullosos de nuestra afición y les pedimos que nos sigan animando. Son nuestro motor".



🗣️ Luis de la Fuente.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/LcVHXCDZRt — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 5, 2026

¿Dónde ver EN VIVO España vs Austria del Mundial 2026?

Fecha: lunes 6 de julio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Dallas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX

España quiere confirmar su candidatura

La Roja llega como una de las principales aspirantes al título gracias a la calidad de futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo y Unai Simón, quienes buscarán imponer condiciones desde el inicio.

Del otro lado estará una Portugal dirigida por Roberto Martínez, un equipo caracterizado por su intensidad y presión alta, que intentará apoyarse en jugadores experimentados como Cristiano Ronaldo, Vitinha y Joao Neves para competir con el cuadro español.

DCO