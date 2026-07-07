Suiza vence a Colombia en penaltis y es el último clasificado a cuartos de final del Mundial 2026

Suiza se convirtió el último clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 después de vencer 3-2 en serie de penaltis a Colombia, luego de un empate 0-0 en 120 minutos en Vancouver, Canadá.
El equipo cafetero tuvo más disparos que los helvéticos en un duelo ríspido y cerrado, en el que Camilo Vargas demostró su calidad bajo los tres postes.
Tanto Suiza como Colombia tuvieron sus ocasiones para anotar en el alargue, pero ninguno de los dos fue certero y todo se tuvo que definir en tanda de penaltis.
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¿Cuándo juega otra vez Suiza en el Mundial 2026?
La selección de Suiza se convirtió en el contrincante de Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.
Dicho encuentro está programado para llevarse a cabo el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City. El ganador enfrentará al vencedor entre Noruega e Inglaterra.
EVG