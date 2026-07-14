Speed vivió el mejor día de su vida durante el Mundial 2026 y recibió una noticia que cambiará su carrera (VIDEO)

IShowSpeed vivió uno de los mejores días de su vida al estar presente en el Estadio Dallas para el partido entre España y Francia, el cual terminó ganando la escuadra de Luis de la Fuente, y el creador de contenido tuvo una reacción viral al segundo gol de La Roja, el cual fue anotado por Pedro Porro.

El streamer estaba en uno de los palcos del estadio viendo el compromiso y, cuando se dio la jugada del segundo tanto español, se llevó la mano derecha a la frente, sacó la lengua, comenzó a decir palabras en español y remató bailando “Despechá” de la Rosalía, canción que eligió la Selección de España para cuando anotaran en el torneo.

iShowSpeed está completamente en shock tras el segundo gol de España contra Francia.



”¿¡Cómo es posible!? ¡Francia 🇫🇷 debía ganar la Copa del Mundo…!” pic.twitter.com/lwFrzVvoTo — Indie 505 (@Indie5051) July 14, 2026

Speed recibió una gran noticia por parte de la FIFA

La FIFA comienza a preparar el show para lo que será la final de la Copa del Mundo en Nueva York. Será un momento único, ya que por primera vez el partido por el título tendrá un show de inicio y de medio tiempo en el que estará el streamer.

IShowSpeed sacó una canción para esta Copa del Mundo llamada “Champions”, la cual cantará en el show previo al arranque del partido en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. La reacción del creador de contenido después de recibir la noticia fue única, tanto así que comenzó a brincar dentro de un supermercado.

Además, el influencer estadounidense comentó que un niño nacido en Ohio, Portugal, por su fanatismo por Cristiano Ronaldo, estará haciendo un performance en la final de la Copa del Mundo, aunque reveló que de primera instancia él pensaba que la llamada era una broma.

DCO