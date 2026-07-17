Atlas apuesta por Hernán Crespo para encabezar la reestructura deportiva del club

Hernán Crespo asume la dirección técnica de Atlas con el objetivo de devolver al club el protagonismo en la Liga MX.

La reconfiguración institucional de Atlas FC ya tiene a la figura que encabezará su proyecto deportivo. El club anunció la contratación del argentino Hernán Crespo como director técnico del primer equipo, una decisión que forma parte de la estrategia impulsada por PRODI Sports & Entertainment Group (PSEG) para construir un modelo con visión de largo plazo dentro y fuera de la cancha.

El nombramiento llega días después de que la institución informara que no alcanzó un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca. Ahora, la directiva apuesta por un entrenador con experiencia internacional y un historial de títulos en Sudamérica, Medio Oriente y Asia.

Atlas explicó que la elección de Crespo responde al objetivo de conformar un equipo protagonista en la Liga MX, respaldado por una identidad de juego definida y un proyecto alineado con la nueva estructura del club.

Como entrenador, el argentino conquistó la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia, primer campeonato internacional en la historia de esa institución. Después obtuvo el Campeonato Paulista 2021 con São Paulo y amplió su trayectoria en Qatar, donde ganó la Liga, la Copa y la Ooredoo Cup con Al Duhail. Más tarde levantó la AFC Champions League con Al Ain en 2024 y recibió el reconocimiento como Mejor Entrenador de América en 2020.

Antes de iniciar su carrera en los banquillos, Crespo destacó como delantero en clubes como River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milán, Chelsea, Milan y Genoa, además de disputar tres Copas del Mundo con la Selección Argentina.

El estratega argentino se incorporó de inmediato a los trabajos del primer equipo y tendrá su presentación oficial en la Liga MX el próximo 1 de agosto, cuando Atlas reciba a Monterrey en el Estadio Jalisco, en partido correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026.

Con esta designación, la nueva administración busca acelerar la transformación deportiva del club y respaldar con una estructura renovada la meta de convertir a Atlas en un contendiente permanente dentro del futbol mexicano.

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