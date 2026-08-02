México ya conoce al rival que debe vencer para clasificar al Mundial Sub-20 y seguir en busca de los Juegos Olímpicos

México ya conoce a su rival para los cuartos de final.

México Sub-20 sigue en su camino en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026 y avanzó a los cuartos de final de la competencia con paso perfecto en la fase de grupos, sumando nueve puntos de nueve posibles y sin goles en contra en los tres compromisos.

El conjunto que dirige Álex Diego debe ganar su siguiente partido de cuartos de final si quiere seguir con vida en la búsqueda del boleto que los clasifique a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una meta que tiene la escuadra nacional después de quedar fuera en la edición pasada en París 2024.

México ya conoce al rival a vencer para ganar su pase al Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 puede seguir con su invicto en el Campeonato de la Concacaf 2026 si logran una victoria en su partido de cuartos de final en el torneo internacional.

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Después de que la fase de grupos llegó a su fin, México se medirá ante Panamá en los cuartos de final del certamen internacional. Los panameños fueron el mejor tercer lugar del Grupo C con una goleada 4-0 sobre Honduras y sumar cuatro unidades.

El conjunto mexicano fue el segundo mejor equipo de la fase de grupos, solo por detrás de Estados Unidos por la diferencia de goles. La Selección Mexicana volverá a la cancha del Estadio Cuauhtémoc para enfrentarse a Panamá el próximo 5 de agosto en busca del pase al Mundial Sub-20.

8 teams, 4 matches, Quarterfinal action 🔜 pic.twitter.com/fjU2kSUWuK — Concacaf (@Concacaf) August 2, 2026

México sigue en la pelea por el boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México se ausentó de los Juegos Olímpicos de París 2024 después de caer eliminado en el torneo de la Concacaf Sub-20 a manos de Guatemala, así que este año pueden volver al máximo escenario del deporte si llegan a la final del torneo.

La Selección Mexicana Sub-20 necesita vencer a Panamá para cerrar su boleto al Mundial 2027 y en caso de avanzar a la final necesitan que Estados Unidos también se clasifique al partido por el título para que logren su pase a los Juegos Olímpicos, ya que el país vecino ya tiene asegurada su participación al ser la nación anfitriona.

En caso de que Estados Unidos quede eliminado antes de la final, México tiene que salir campeón del torneo, ya que cualquier otro resultado dejaría fuera a la escuadra nacional de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

DCO