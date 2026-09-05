¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Italia de F1?

El Cadillac de Checo Pérez en el Autódromo Nacional de Monza.

El mexicano Sergio Checo Pérez largará desde la posición 17 en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 (F1) este domingo 6 de septiembre en la carrera a celebrarse en el Autódromo Nacional de Monza, en la que Pierre Gasly saldrá desde el primer lugar.

El piloto tapatío quedó en el lugar 20 al ser eliminado en la Q1, pero ganó tres sitios debido al cambio de motor que tuvieron Kimi Antonelli (Mercedes), Alex Albon (Williams) y Liam Lawson (Red Bull).

This is 100% your look, Checo Perez 🤌 pic.twitter.com/HtM3XDFZ8F — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 5, 2026

Checo Pérez y su coequipero Valtteri Bottas tienen como misión en el Gran Premio de Italia conseguir los primeros puntos para Cadillac en la Fórmula 1.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Gran Premio de Italia de F1?

El Gran Premio de Italia de F1 se realiza este domingo 6 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza, donde Checo Pérez ya se ha subido al podio en dos ocasiones. La carrera comienza a las 7:00 horas del Centro de México y será transmitida en vivo por las señales de Canal 5 y Sky Sports.

Fecha : Domingo 6 de septiembre

Hora : 7:00

Circuito : Autódromo Nacional de Monza

Transmisión: Canal 5 y Sky Sports

Pierre Gasly consigue su primera pole position en F1

El francés Pierre Gasly, de la escudería Alpine, consiguió su primera pole position de su carrera en la clasificación para el Gran Premio de Italia.

El piloto de F1 pareció tan sorprendido como todos cuando se lo informaron por la radio del equipo inmediatamente después de la sesión.

“¡Vamos! ¡Llevaba esperando esa!”, exclamó Gasly, quien logró su única victoria en la Fórmula 1 precisamente en el Autódromo Nacionald de Monza, en 2020.

Pierre Gasly stunned the grid and the Monza crowd with his first-ever @pirellisport Pole Position Lap 💪



Here's how he did it 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/xcJ4vFfprF — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

Pierre Gasly se mostró fuerte durante toda la sesión y terminó 0.060 segundos por delante del piloto de Mercedes, George Russell, con Oscar Piastri, de McLaren, clasificándose tercero.

“Al final se sintió como una vuelta muy buena, pero estoy muy feliz; han sido nueve años intentando perseguir y tener la oportunidad de lograr la pole position. Ganar mi primera carrera en Monza, conseguir mi primera pole position en esta pista, es algo especial aquí”, enfatizó el volante francés.

EVG