Cruz Azul vs Santos: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de la Jornada 7 del Apertura 2026

Cruz Azul y Santos se enfrentan en el Estadio Azteca en el único partido de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX programado para este domingo 6 de septiembre.

La Máquina intentará hilar su segundo triunfo en fila en el torneo, luego de que la victoria sobre el Necaxa le permitió cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Los de Torreón vienen de sumar su primer punto de la campaña tras igualar con Tigres.

LISTOS PARA ENFRENTAR A SANTOS. 💙🚂 pic.twitter.com/4uBqu6S2zd — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 5, 2026

El duelo entre Cruz Azul y Santos es el único de la Liga MX que se desarrolla este domingo debido a que América, León, Toluca y Monterrey disputan su último compromiso en la Leagues Cup, lo que derivó en la reprogramación de sus respectivos cotejos de la Jornada 7.

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¿En qué canal pasan EN VIVO el Cruz Azul vs Santos?

El partido entre Cruz Azul y Santos se jugará este domingo 6 de septiembre, en el Estadio Azteca. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha : Domingo 6 de septiembre

Hora : 17:00

Estadio : Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Cruz Azul y Santos

CRUZ AZUL : Kevin Mier, Omar Campos, Chiquete Orozco, Amaury García, Willer Ditta, Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Erik Lira, Agustín Palavecino, José Paradela y Nico Ibáñez.

SANTOS: Carlos Acevedo, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Efraín Orona, Mauricio Cuevas, Aldo López, Fran Villalba, Diego González, Kevin Palacios, Ezequiel Bullaude y Ramiro Sordo.

Juntos y convencidos 👊 pic.twitter.com/akKHAcy9y4 — Club Santos (@ClubSantos) September 5, 2026

¿Desde cuándo no gana Santos en la Liga MX?

Santos visita a Cruz Azul con la encomienda de conseguir su primera victoria en el Torneo Apertura 2026.

Los Guerreros no ganan un juego de Liga MX desde el 26 de abril de este año, cuando golearon 3-0 como locales al Monterrey en la última jornada del Clausura 2026.

Sin embargo, Santos no sabe lo que es ganar un partido de Liga MX en patio ajeno desde hace seis meses, pues su más reciente triunfo en dichas circunstancias fue en Tijuana tras vencer 2-1 a Xolos en la décima fecha de la anterior campaña.

Cruz Azul, por otro triunfo sobre Santos

Cruz Azul le tiene tomada la medida a Santos en los juegos más recientes entre ambos, pues suma cuatro triunfos consecutivos sobre los de la Comarca Lagunera.

La buena racha de los de La Noria comenzó con la victoria de 2-0 en el Apertura 2024, en duelo celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Santos no derrota a Cruz Azul desde la Jornada 11 del Clausura 2024, cuando se impuso por un categórico 3-0 en la cancha del Estadio Corona.

EVG