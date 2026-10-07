¡ORGULLO MEXICANO! Osmar Olvera y Randal Willars nominados a Atleta del Año por World Aquatics

Osmar Olvera y Randal Willars están nominados al premio Atleta del Año 2026 de la World Aquatics, trofeo en el que los dos mexicanos estarán peleando codo a codo con tres representantes de China. El ganador se definirá mediante votaciones.

Los dos clavadistas mexicanos entran en este top 5 en busca del premio después de tener una gran temporada en el circuito internacional y llevarse este galardón rectificaría el buen momento que están atravesando de cara a otros Juegos Olímpicos.

Estos son los 5 nominados al premio Atleta del Año de World Aquatics

La afición mexicana puede ayudar a los dos representantes a llevarse el premio, efectuando su voto en la publicación que realizó World Aquatics en sus redes sociales. La dinámica estará abierta desde este miércoles y cerrará en 48 horas, es decir el viernes 9 de octubre, así que hay que apoyar a nuestros clavadistas.

Osmar Olvera, Randal Willars, Jiuyuan Zheng, Zongyuan Wang y Yuming Bai, son los 5 clavadistas nominados a este galardón en la rama varonil, pero la afición tendrá la última palabra y decidirá quien se lleva el premio a casa.

Los clavadistas mexicanos han demostrado el gran nivel que manejan cuando se suben al trampolín o la plataforma y que cada vez están más cerca de poder competir hombro a hombro con los chinos, como lo hizo Osmar Olvera hace un tiempo en una Copa del Mundo llevándose el oro.

Los logros de Osmar Olvera y Randal Willars para su nominación a Atleta del Año 2026

Osmar Olvera es el vigente campeón mundial y este año tuvo una destacada participación en la temporada al conseguir diversas victorias en el circuito internacional.

Logros de Osmar Olvera

Medalla de plata en la prueba mixta por equipos en la Superfinal de la Copa del Mundo.

Plata en trampolín de 3 metros sincronizado en la Superfinal de la Copa del Mundo.

Bronce en trampolín de 3 metros individual en la Superfinal de la Copa del Mundo.

3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Medalla de plata en trampolín de 3 metros sincronizados en la Copa del Mundo en Canadá.

Medalla de plata en la prueba por equipos de la Copa del Mundo en Canadá.

Logros de Randal Willars

Medalla de plata en la plataforma de 10 metros individual en la Superfinal de la Copa del Mundo.

Medalla de bronce en la plataforma de 10 metros sincronizado en la Superfinal de la Copa del Mundo.

Medalla de plata en la prueba mixta por equipos en la Superfinal de la Copa del Mundo.

2 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Medalla de plata en la plataforma de 10 metros sincronizada en la Copa del Mundo en Canadá.

Medalla de plata en la prueba mixta por equipos en la Copa del Mundo de Canadá.

Estos son los logros por los que los dos clavadistas mexicanos fueron nominados a Atleta del Año 2026 y la afición azteca puede ayudarlos a ganar con solo darle like al nombre de los atletas en la publicación de la World Aquatics.

DCO