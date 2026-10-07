¡ORGULLO MEXICANO! Osmar Olvera y Randal Willars nominados a Atleta del Año por World Aquatics

Osmar Olvera y Randal Willars están nominados al premio Atleta del Año 2026 de la World Aquatics, trofeo en el que los dos mexicanos estarán peleando codo a codo con tres representantes de China. El ganador se definirá mediante votaciones.
Los dos clavadistas mexicanos entran en este top 5 en busca del premio después de tener una gran temporada en el circuito internacional y llevarse este galardón rectificaría el buen momento que están atravesando de cara a otros Juegos Olímpicos.
Estos son los 5 nominados al premio Atleta del Año de World Aquatics
La afición mexicana puede ayudar a los dos representantes a llevarse el premio, efectuando su voto en la publicación que realizó World Aquatics en sus redes sociales. La dinámica estará abierta desde este miércoles y cerrará en 48 horas, es decir el viernes 9 de octubre, así que hay que apoyar a nuestros clavadistas.
¡OFICIAL! Isaac del Toro es inscrito por el UAE Team Emirates para disputar el Gran Piemonte 2026
Osmar Olvera, Randal Willars, Jiuyuan Zheng, Zongyuan Wang y Yuming Bai, son los 5 clavadistas nominados a este galardón en la rama varonil, pero la afición tendrá la última palabra y decidirá quien se lleva el premio a casa.
Los clavadistas mexicanos han demostrado el gran nivel que manejan cuando se suben al trampolín o la plataforma y que cada vez están más cerca de poder competir hombro a hombro con los chinos, como lo hizo Osmar Olvera hace un tiempo en una Copa del Mundo llevándose el oro.
Los logros de Osmar Olvera y Randal Willars para su nominación a Atleta del Año 2026
Osmar Olvera es el vigente campeón mundial y este año tuvo una destacada participación en la temporada al conseguir diversas victorias en el circuito internacional.
Logros de Osmar Olvera
- Medalla de plata en la prueba mixta por equipos en la Superfinal de la Copa del Mundo.
- Plata en trampolín de 3 metros sincronizado en la Superfinal de la Copa del Mundo.
- Bronce en trampolín de 3 metros individual en la Superfinal de la Copa del Mundo.
- 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
- Medalla de plata en trampolín de 3 metros sincronizados en la Copa del Mundo en Canadá.
- Medalla de plata en la prueba por equipos de la Copa del Mundo en Canadá.
Logros de Randal Willars
- Medalla de plata en la plataforma de 10 metros individual en la Superfinal de la Copa del Mundo.
- Medalla de bronce en la plataforma de 10 metros sincronizado en la Superfinal de la Copa del Mundo.
- Medalla de plata en la prueba mixta por equipos en la Superfinal de la Copa del Mundo.
- 2 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
- Medalla de plata en la plataforma de 10 metros sincronizada en la Copa del Mundo en Canadá.
- Medalla de plata en la prueba mixta por equipos en la Copa del Mundo de Canadá.
Estos son los logros por los que los dos clavadistas mexicanos fueron nominados a Atleta del Año 2026 y la afición azteca puede ayudarlos a ganar con solo darle like al nombre de los atletas en la publicación de la World Aquatics.
DCO