¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur de F1?

Este domingo se realiza el Gran Premio de Singapur de F1, en donde el piloto neerlandés Max Verstappen es el gran favorito para llevarse la victoria, pues ya se llevó el triunfo en la carrera de sprint y saldrá desde la pole en Marina Bay.

Verstappen superó a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, segundo y tercero, respectivamente, y ambos volantes de Ferrari. Además, el líder del campeonato de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, cuarto. El mexicano Checo Pérez saldrá en el cajón 20.

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¿Dónde ver la carrera del Gran Premio de Singapur de F1?

La carrera del Gran Premio de Singapur de F1 se realiza este domingo a las 6:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Sky Sports y F1TV.

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Marina Bay ha sido un circuito complicado

Max Verstappen se llevó la victoria en la carrera sprint del GP de Singapur y es el favorito para ser el triunfador de la cita estelar de la F1, respaldando su triunfo en Malasia la semana pasada. Sin embargo, deberá tener cuidado, ya que el circuito urbano de Marina Bay representa varios problemas.

La arrancada del sprint del GP de Singapur se dio con la pista mojada, lo que provocó que George Russell perdiera el control de su monoplaza, lo que le hizo dar un trompo en la pista y chocar contra la barrera. También Lado Norris y Oscar Piastri, de McLaren, chocaron entre ellos.

Antonelli da otro paso hacia el título

Kimi Antonelli acabó cuarto y amplió su ventaja sobre George Russell de 84 puntos a 89, luego de avanzar dos posiciones en la última vuelta tras el choque de Norris y Piastri delante de él.

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Norris intentó un adelantamiento ambicioso por el interior a su compañero de equipo, pero lo calculó muy mal y envió al australiano a trompear contra la barrera. El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, negó con la cabeza consternado desde el muro de pits.

Russell tendrá una penalización en la parrilla de largada del Gran Premio del domingo, lo que significa que Antonelli, de 20 años, podría dar otro gran paso para convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1.

Russell no fue el único piloto al que sorprendieron las condiciones de pista mojada. Fue uno de ocho que no terminaron tras una serie de choques y problemas técnicos, con Isack Hadjar, de Red Bull, detenido por problemas en el auto.

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