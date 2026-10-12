América está de fiesta y estos son los equipos históricos de Europa que han felicitado a las Águilas

América se enfrentó al Monterrey en su celebración de sus 110 años de historia.

El América está de fiesta y este lunes 12 de octubre las Águilas festejan 110 años de historia desde que un grupo de estudiantes decidió crear el equipo en el lejano 1916. A través de los años los Cremas se convirtieron en el equipo más ganador de México con 16 conquista y también el conjunto que más odia la afición de los demás 17 instituciones que forman parte de la Liga MX.

Varios equipos históricos de Europa se dieron el tiempo para subir una publicación a sus redes sociales para felicitar al América en su día, uno de ellos fue el Mónaco de la Ligue 1, equipo que en su momento negoció con el América por la venta de Jeremy Ménez. Otro que sorprendió fue el Chelsea de la Premier League que escribió: “Rivales por 90 minutos. Amigos por 110 años de historia”.

Vuelen alto, Águilas 🦅💙💛



¡Felices 110 años de grandeza, @ClubAmerica! 🎂 pic.twitter.com/xsRDfmADK8 — AS Monaco Español (@AS_Monaco_ES) October 12, 2026

Rivales por 90 minutos. Amigos por 110 años de historia. 💙🤝💛



¡Feliz aniversario, @ClubAmerica! 🦅 pic.twitter.com/Y40sFRp2Gk — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) October 12, 2026

La Serie A mandó mensaje al América en su 110 aniversario

El América está cumpliendo 110 años de historia y varios equipos de la Liga MX han reconocido la trayectoria de las Águilas en el futbol mexicano, la cual es muy vasta y llena de éxitos por todos los títulos que han conseguido a través de los años.

Además del Mónaco y el Chelsea, la Serie A también mandó felicitaciones al conjunto de Coapa. El torneo local de Italia ha tenido varios jugadores mexicano en la historia, pero uno de los más importantes fue Guillermo Ochoa, canterano de las Águilas y que estuvo en las filas del Salernitana.

Además de Guillermo Ochoa, otro jugador del América que ha pasado por la Serie A fue Miguel Layún con el Atalanta, otro de los grandes futbolistas mexicanos que han triunfado en Europa.

Un histórico para un aniversario histórico 🦅



¡Felices 110, @ClubAmerica! 🎂 pic.twitter.com/MQBXkbX0uQ — Lega Serie A (@SerieA_ES) October 12, 2026

América celebró sus 110 años con una jersey especial y el partido ante Monterrey

El partido ante el Monterrey en la cancha del Estadio Azteca fue la excusa perfecta para que el América celebrara su 110 aniversario de historia en el futbol mexicano, aunque el equipo de Guillermo Almada no consiguió la victoria ante los Rayados.

Además del partido en el Coloso de Santa Úrsula, el conjunto de Coapa invitó a varias de sus leyendas para darles un reconocimiento por su trayectoria en el nido, entre las grandes figuras estuvieron exjugadores como: Ángel Reyna, Aquivaldo Mosquera, Héctor Miguel Zelada, Adrián Chávez, entre otros.

De igual forma, el equipo de Guillermo Almada estrenó un jersey especial en el compromiso ante Monterrey. La playera tuvo un diseño limpio con el escudo en medio y los detalles en azul.

DCO