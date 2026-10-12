Rays vs Guardians: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Guardians y Rays se enfrentan en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Estamos a siete juegos, si así lo desean los dos equipos, de conocer al campeón de la Liga Americana de la Major League Baseball (MLB). Los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians inician el camino en busca de llegar a la Serie Mundial.

Tampa Bay llega después de eliminar a los New York Yankees al sacar la escoba y barrer de la postemporada al equipo del Bronx, por su parte los Cleveland Guardians tuvieron una serie reñida ante los White Sox la cual se definió hasta el quinto juego.

Four wins away from the Fall Classic.



The @CleGuardians and @RaysBaseball kick off the ALCS with Game 1 tonight! pic.twitter.com/mPlGUObJRo — MLB (@MLB) October 12, 2026

¿Dónde ver el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre Dodgers vs Brewers?

El Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas entre Los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians inicia este lunes 12 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de FOX ONE.

Fecha : lunes 12 de octubre

Hora : 18:00

Estadio : Tropicana Field

Transmisión: FOX y FOX One

José Ramírez's manager knows he's a franchise icon 🙌 pic.twitter.com/ebhaWICq3m — MLB (@MLB) October 12, 2026

Los Tampa Bay Rays buscan su primer título de la MLB

Los Tampa Bay Rays están a cuatro victorias de meterse a la Serie Mundial por tercera ocasión en su historia, pero antes deben de pasar por encima de los Cleveland Guardians que vienen de una dura serie ante los White Sox.

A pesar de tener 28 temporadas completas dentro de la MLB, los Rays no han podido levantar el título de la Major League Baseball y este año están en el camino de hacerlo. Las dos ocasiones que llegaron a la Serie Mundial, en 2008 y 2020, cayeron a manos de los Philadelphia Phillies y Los Angeles Dodgers.

DCO