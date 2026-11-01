Andrea Kimi Antonelli llora desconsoladamente dentro de su monoplaza tras ser campeón de F1 en México

Andrea Kimi Antonelli se mantuvo fuerte durante todo el fin de semana del Gran Premio de México, pero en cuanto cruzó la meta como tercer lugar de la carrera, el joven piloto de Mercedes no pudo contener su emoción de ser campeón y tampoco pudo evitar llorar dentro de su monoplaza.

El volante italiano se quito el visor mientras seguía recorriendo el Autódromo Hermanos Rodríguez para secarse las lágrimas, le agradeció a todo su equipo por el trabajo realizado durante toda la campaña y saludó a toda la afición que se hizo presente en el Gran Premio de México para verlo convertirse en campeón.

Andrea Kimi Antonelli nunca olvidará el Gran Premio de México

Andrea Kimi Antonelli se convierte en el último piloto que se corona en México después de 8 años, ya que la última vez que esto ocurrió fue en 2018 cuando Lewis Hamilton adjudicó su quinto título al hilo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El italiano comentó tras ganar el campeonato que será “un día que voy a recordar por siempre, gracias a mi equipo, a mis amigos y a todos ustedes que me han apoyado en el deporte”.

A falta de cuatro carreras, el joven volante consigue su primer cetro, pero aún falta amarrar el Campeonato de Constructores para Mercedes, así que no pueden bajar el ritmo en lo que resta de la campaña para poder conseguir otro título en la temporada.

Un piloto italiano vuelve a ser campeón de F1 tras 73 años

Andrea Kimi Antonelli escribe su nombre en letras de oro al convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con 20 años. Además de eso, el italiano se convirtió en el primer piloto de su país en levantar el título del Gran Circo de los últimos 73 años.

La última vez que un volante del país de la bota fue el campeón de la F1 ocurrió en la temporada 1952 y 1953 con Alberto Ascari convirtiéndose en bicampeón. Después de eso, los pilotos italianos no volvieron a figurar como mandamás de la máxima categoría del automovilismo, hasta que llegó Andrea Kimi Antonelli al asiento de Mercedes.

DCO