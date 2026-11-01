Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de México

Max Verstappen se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, para sumar su tercera victoria de la temporada en la Fórmula 1.

El Campeonato de Pilotos queda definido a cuatro fechas de llegar a su final y con su resultado en México, Andrea Kimi Antonelli se convierte en el nuevo campeón de la Fórmula 1 con 20 años, aunque tendrá que esperar hasta la Gala de Premios de la FIA en la que se le entregue el título del Gran Circo.

Verstappen leads Hamilton and Antonelli in Mexico City! 🙌



Here are the points finishers ⬇️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/7LiOozYzuw — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos - CAMPEÓN

Max Verstappen (Red Bull) – 261 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 259 puntos

George Russell (Mercedes) – 250 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 245 puntos

Lando Norris (McLaren) – 221 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 150 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 79 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 43 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 31 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de México

Mercedes - 630 puntos

Ferrari - 504 puntos

Las siguientes escuderías ya no pueden pelear por el título

Red Bull Racing - 380 puntos

McLaren - 371 puntos

Racing Bulls - 104 puntos

Alpine - 74 puntos

Haas - 30 puntos

Audi - 23 puntos

Williams - 12 puntos

Aston Martin - 7 puntos

Cadillac - 0 puntos

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para continuar con la campaña de la máxima categoría del automovilismo y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.

Tras la histórica victoria de Max Verstappen en México, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Brasil en Interlagos. La carrera de este evento será el domingo 8 de noviembre en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO