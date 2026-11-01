Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de México

Max Verstappen se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, para sumar su tercera victoria de la temporada en la Fórmula 1.
El Campeonato de Pilotos queda definido a cuatro fechas de llegar a su final y con su resultado en México, Andrea Kimi Antonelli se convierte en el nuevo campeón de la Fórmula 1 con 20 años, aunque tendrá que esperar hasta la Gala de Premios de la FIA en la que se le entregue el título del Gran Circo.
Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos - CAMPEÓN
- Max Verstappen (Red Bull) – 261 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 259 puntos
- George Russell (Mercedes) – 250 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 245 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 221 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 150 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 79 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 43 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 31 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de México
- Mercedes - 630 puntos
- Ferrari - 504 puntos
Las siguientes escuderías ya no pueden pelear por el título
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- Red Bull Racing - 380 puntos
- McLaren - 371 puntos
- Racing Bulls - 104 puntos
- Alpine - 74 puntos
- Haas - 30 puntos
- Audi - 23 puntos
- Williams - 12 puntos
- Aston Martin - 7 puntos
- Cadillac - 0 puntos
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para continuar con la campaña de la máxima categoría del automovilismo y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.
Tras la histórica victoria de Max Verstappen en México, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Brasil en Interlagos. La carrera de este evento será el domingo 8 de noviembre en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.
DCO