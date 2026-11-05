Premier League Jornada 10: Dónde ver EN VIVO en México los partidos; horario y canales

Todo está listo para la Jornada 10 de la Temporada 2026-2027 de la Premier League, que se juega desde el viernes 6 de noviembre al domingo 8. Serán diez encuentros de alto impacto para seguir con la emoción de la considerada mejor liga del mundo.

Entrando a esta fecha el Arsenal, actual campeón de Inglaterra, es el líder con 24 puntos luego de ocho triunfos y una derrota. Cerca, con 21 puntos y en segundo lugar, se encuentra el Manchester City, que pese a la reestructura sigue peleando la parte alta.

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Los partidos de la Jornada 10 de la Premier League

Viernes 6 de noviembre

Everton vs Coventry City-14:00 horas-HBO Max

Sábado 7 de noviembre

Leeds vs Tottenham-6:30 am-FOX One

Arsenal vs Hull City-9:00 am-HBO Max y FOX One

Fulham vs Newcastle-9:00 am-FOX One

Nottingham Forest vs Manchester City-11:30 am-FOX One

Domingo 8 de noviembre

Brighton vs Brentford-8:00 am-HBO Max y FOX One

Crystal Palace vs Liverpool-8:00 am-HBO Max y FOX One

Ipswich vs Bournemouth-8:00 am-FOX One

Sunderland vs Chelsea-8:00 am-HBO Max y FOX One

Manchester United vs Aston Villa-10:30 am-HBO Max y FOX One

Chelsea y Liverpool, por tres puntos valiosos

Esta jornada hay varios equipos a seguir, como el Chelsea y el Liverpool, que necesitan sumar puntos para no quedarse fuera de los punteros y tampoco pierdan terreno en la lucha por puestos de competencias europeas.

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El Chelsea es cuarto con 16 puntos y el Liverpool es quinto con 15 unidades. Pero en sexto y séptimo puesto están el Brentford y el Everton, respectivamente, que ganando sus respectivos duelos podrían ocupar los sitios de los grandes.

Ya no hay equipos invictos en la Premier League. Todos los equipos tienen por lo menos una derrota. El Arsenal y el Brentford solamente han caído una vez en el certamen. Del otro lado, el Sunderland y el Crystal Palace y Coventry City tienen seis derrotas.

Otro club a tener en cuenta es al Manchester United, que es 17, a un puesto de la zona de descenso y con solamente un triunfo en sus nueve cotejos previos. El cuadro propiedad de la familia Glazer sigue sumido en su mala racha y ahora corren peligro de tener una campaña que pueda terminar con la pérdida de categoría.

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