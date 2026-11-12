Crack que juega en Europa lanza advertencia para Rafael Márquez; “Regreso a tomar la posición”

Jugador de la Selección Mexicana dice que va por la titularidad en la era de Rafa Márquez

Rodrigo Huescas regresó a la Selección Mexicana y lanzó un mensaje para el entrenador nacional, Rafael Márquez, y para los jugadores que comparten la misma posición que él, pues asegura que su intención es ganarse la titularidad en la escuadra tricolor.

En entrevista con TUDN, el defensor que milita en el FC Copenhague de la Liga de Dinamarca, comentó que uno de sus objetivos es ganarse la completa confianza de Márquez y ser el jugador principal en la lateral.

Sobre sus objetivos en la Selección Mexicana indicó: “Son muchos, principalmente tomar la posición, quiero consolidarme en esa posición, era muy importante regresar, cuesta, es muy difícil como jugador, quiero llegar y hacerme sentir y que estaré listo y preparado”.

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Sobre la competencia interna que se vivirá en el Tricolor, el lateral que se desempeña en la banda derecha dijo que aportará lo que pueda y señaló que elementos como Kevin Álvarez e Israel Reyes, quienes juegan por la misma banda y son de la misma posición, son buenos elementos.

“Eso no va de la mano conmigo (laterales), vengo a aportar lo que puedo, Kevin es un gran jugador, Isra también, son buenos jugadores, esto no deja de ser una competencia, lo primordial es apoyarnos entre todos, se les desea lo mejor y se va dando”, explicó.

Rodrigo Huescas también habló sobre lo que espera en el partido de la Selección Mexicana ante Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, que disputa su primera parte este sábado 14 de noviembre en Kingston. El defensa surgido del Cruz Azul cree que será un duelo intenso y muy físico.

“Físicamente sabemos que va a ser el partido más fuerte, también tienen jugadores con calidad, lo primordial es defender primero y luego tenemos a nuestros extremos y delanteros, los laterales tienen un trabajo más específico, vamos a ver cómo nos toca”, dijo.

El 8 de noviembre Rodrigo Huescas jugó 90 minutos en la victoria de Copenhague sobre Brondby por 1-0 en la Superliga de Dinamarca. Su equipo tiene 32 puntos tras 14 jornadas disputadas y se coloca como líder en la clasificación general.

El canterano cementero tuvo un pase clave, 24/29 pases precisos (83%), 1/1 pases largos, 1/2 regates completados. Luego, sin balón completó 4 contribuciones defensivas, 3 intercepciones, 1 despeje, 2 recuperaciones y 3/7 duelos terrestres.

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