Víctor Estrada destaca éxito generacional y futuro de taekwondo mexicano

La destacada participación del taekwondo mexicano en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 dejó un balance positivo, consolidando una nueva era para el deporte nacional con un grupo de atletas que ha comenzado a figurar a nivel internacional.

El medallista olímpico de Sydney 2000, Víctor Estrada ofreció un balance sobre los resultados obtenidos, resaltando la trascendencia de las cuatro preseas conquistadas y la consolidación de dobles medallistas olímpicos en la justa internacional.

DE OLÍMPICO A OLÍMPICOS 🇲🇽



De medallista a medallistas, Víctor Estrada enaltece a la juventud mexicana y sus ganas de trascender.



“Son chavos que traen ese chip de querer ser”. pic.twitter.com/L1D7Ox4E71 — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) November 11, 2026

En entrevista para el Comité Olímpico Mexicano declaró: “Es un resultado histórico, extraordinario. La verdad estamos muy contentos y satisfechos. Hoy se consiguen cuatro medallas olímpicas, que tengamos tres de ellos dobles medallistas olímpicos, definitivamente es algo que no me podía ni siquiera imaginar en este momento.”

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Estrada explicó que el desempeño en tierras senegalesas no es producto de la casualidad, sino de una planeación estratégica estructurada junto al cuerpo técnico.

“Fue algo que detectamos, tanto el director técnico, el maestro Sámano y yo, durante este primer semestre, que necesitábamos hacer un enfoque. Los Juegos Olímpicos de la Juventud eran el pretexto perfecto, idóneo para buscar nuevos talentos entre 16, 22 y 23 años, para poder tener una transición generacional.”

Señaló que la combinación entre atletas consagrados que cierran ciclo y nuevos talentos empujando fuerte, genera una competitividad interna ideal para el crecimiento del deporte en el país.

“Hoy estos chicos levantan la mano, quizá estén preparados para el 2028 o quizá los veamos en el 2032, eso no importa. Hoy es una realidad y junto con ellos, hay más atletas en México que hay que seguir impulsando, que hay que seguir trabajando”, concluyó el ahora dirigente técnico.